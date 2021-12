Julio José Iglesias se sincera sobre su divorcio y sobre la relación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva

Después de tres años sin visitar nuestro país, Julio José Iglesias Jr. ha regresado a Madrid: con la simpatía, la naturalidad y la cercanía que le caracteriza, el hijo de Isabel Preysler nos ha contado cómo se encuentra después de su ruptura matrimonial con Charisse Verhaert después de 17 años de amor que terminó a principios de 2021.

Además, y con la espontaneidad de la que siempre ha hecho gala, nos ha hablado de sus proyectos profesionales, de su carrera artística y de la felicidad de Tamara Falcó al lado de Íñigo Onieva.

Sobre sus planes estas próximas Navidades, Julio José Jr. asegura: ''A mí me encantaría volver a España con mi familia. No sé si mi familia va a venir a Estados Unidos o yo me vengo aquí después de 10 días. Como somos pocos, hay que ponernos de acuerdo''.

Tamara, que recientemente soplaba las velas de su 40 cumpleaños, está viviendo una de las etapas más especiales tanto a nivel personal como profesional: ''La sigo y veo que le va de maravilla, que está arrasando, la gente la quiere muchísimo. Es una chica maravillosa y me encanta que la gente la conozca y vea lo maravillosa que es. Está encantada y tiene mucho arte'', expresaba su orgulloso hermano.

Con respecto a si ha conocido a su cuñado, Iglesias confiesa que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Íñigo Onieva: ''Sé que Tamara tiene novio, pero no lo conozco. Ella está feliz con su novio y eso me parece fantástico que esté feliz''.

Respecto a las recientes declaraciones ofrecidas por Isabel Preysler donde aseguraba que no veía necesario que tanto la socialité como el actor diesen el paso de darse el 'sí, quiero', opina: ''¿Me preguntas a mí divorciado? Yo creo que lo de casarse no pasa nada. Uno se puede casar, no pasa nada pero obviamente no es casarse por casarse el día que te cases tienes que pensar que es para siempre''.

Pese a su divorcio con Charisse Verhaert tras 17 años juntos, a quien actualmente considera su ''mejor amiga'', Julio asegura que ambos tienen una muy buena relación, pues ''nos queremos y hablamos'': ''Mi mujer viene a Estados Unidos y se puede quedar conmigo en casa y no hay ningún problema de nada. Al revés. Tenemos una relación maravillosa''.

