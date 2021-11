Soraya Arnelas revela cuántos kilos le quedan por perder tras su segundo embarazo

Hace dos semanas que Soraya Arnelas dio a luz a su segunda hija con su marido Miguel Ángel Herrera. La pareja desveló en sus redes sociales la llegada de la pequeña Olivia, que había pesado 2,700kg, y también el nombre que habían escogido para ella: "Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, la que trae La Paz. Bienvenida".

La cantante siempre se ha mostrado de lo más sincera y cercana a todos sus seguidores de redes sociales, especialmente en Instagram, incluso mostrando su cuerpo durante el embarazo, como la foto en la que aparecía sin ombligo, o enseñando cómo se encuentra 4 días después de dar a luz.

"Me siento mucho más segura con la faja a la hora de moverme, sobre todo a la hora de coger a la niña para darle de comer. Hoy quería mostraros un poco cómo va la recuperación, a mi el tema del peso me da absolutamente igual, a mi me importan los dolores y controlar esta zona de aquí", decía en la fotografía donde enseñaba su vientre.

Desvela los kilos que le quedan por perder

Ahora, ha querido desvelar en sus historias de Instagram cuántos kilos le quedan por perder tras su segundo embarazo. Y es que todo ha venido a raíz de unas fotos donde aparece posando, y los fans han querido elogiarla percatándose de lo bien que esta llevando su recuperación.

Es entonces cuando ella ha desvelado que no está "recuperada del todo. Todavía me quedan 4 kilos y la barriga no está en su sitio". "Estoy básicamente al 80%", confesaba y en cuanto a las imágenes posando ha dicho que "son 17 años sabiendo posar un poco y escogiendo bien la ropa".

