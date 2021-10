El motivo por el que Soraya Arnelas no ha mostrado todavía a su segunda hija

Este pasado miércoles 'Semana' publicaba en exclusiva que Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera se habían convertido en padres de su segunda hija, quien, tal y cómo recoge la mencionada revista, pesó 2,700kg. Una emocionante llegada que ha hecho las delicias de sus papás y que convertirá a la pequeña Olivia en la perfecta compañera de juegos y travesuras de su hermana Manuela.

Horas más tarde de conocerse la noticia, fue la propia cantante quien, a través de su perfil en redes, publicaba dos instantáneas que acompañó de un precioso texto donde, además, de anunciar la llegada al mundo de la pequeña, quiso explicar qué significaba el nombre de su hija: ''Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, la que trae La Paz. Bienvenida'', escribió junto al post en el que recibió una infinidad de felicitaciones.

Sin embargo, lejos de los muchísimos mensajes de cariño, han sido muchos seguidores los que también le han preguntado por qué no ha mostrado todavía a la recién nacida. Pero el misterio no ha tardado en resolverse puesto que Soraya ha querido pronunciarse para desvelar el motivo por el que la pequeña no ha aparecido aún en sus redes.

"Me preguntáis si veréis a Olivia. ¡Claro! Olivia y Manuela son mi día a día y las cosas más bonitas de mi vida'', ha comenzado escribiendo en sus Instagram Stories para seguidamente añadir: ''PERO! Tendréis que esperar un poquito. Tenemos que descansar! Que acaba de llegar a casa y las cesáreas son duras'', ha explicado.

Asimismo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer ''de corazón'' todos los mensajes que ha recibido tras el nacimiento de su segunda hija.

