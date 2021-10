Soraya Arnelas da a luz a su segunda hija, Olivia

Soraya Arnelas ha anunciado que ha dado a luz a una niña preciosa a la que han llamado Olivia y que ha pesado 2,700 kg, tal y como ha informado la revista 'Semana' en exclusiva. El comunicado ha sido vía Instagram, con una publicación de dos fotografías, la primera en la que se puede observar a la cantante antes del parto y la segunda muestra la ropa con la que la pequeña Olivia fue a su casa por primera vez.

Junto a la publicación, Soraya ha escrito un comentario con la explicación del nombre de su hija: ''Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, la que trae La Paz. Bienvenida''. Este es el post que la cantante le ha dedicado a su pequeña que ha tenido un gran y aplaudido recibimiento.

Tal y como estaba previsto la niña ha nacido por cesárea debido a un desprendimiento que sufrió Soraya en la uretra que le obligó a que le construyesen un tabique, así lo desveló ella misma el pasado mes de septiembre en su cuenta de Instagram. Sin embargo, mucho antes le habían diagnosticado estrés crónico que le dificultó enormemente quedarse embarazada. Es cierto que esta situación ya la había vivido con Manuela hacía cuatro años y le recomendaron hacer deporte y una dieta sana para que las condiciones fuesen óptimas. A pesar de que en esta ocasión no ha tenido que recurrir a ningún tratamiento, sí que se llegaron a plantear alguna forma de fertilización, aunque finalmente no fue necesario.

En la entrevista concedida a 'Semana' el pasado mes de junio, Soraya se abrió en canal. Y es que, no solo fue una sorpresa para ella volver a quedarse embarazada de forma natural, sino que el hecho de que se repitiera el sexo del bebé también lo fue: ''Tenía la sensación de que iba a ser un niño, yo lo quería, pero reconozco que una niña va a ser mucho mejor para Manuela''. La extriunfita veía una incompatibilidad en repetir sexo con la hermana mayor, ya que pensó que la pequeña podría 'hacerle sombra', sin embargo, una vez asumida la realidad, la reacción de Manuela fue muy positiva.

Soraya confiesa no haber tenido dos embarazos iguales: ''El de mi primera hija prácticamente no fue un embarazo, no notaba nada, sí que le notaba a ella en los últimos meses, pero no tenía nauseas, ni mareos, ni me dolía la espalda'', sin embargo, añadía: ''Con Olivia los tres primeros meses lo pasé muy mal. Comí bastante poco porque me daba asco todo''.

Arnelas no descarta tener una familia numerosa: ''Me gustaría tener tres, la verdad, sobre todo porque me voy a quedar con las ganas de un niño. Parece que solo tengo molde de niña'', decía bromeando, y añadía: ''Me encantaría que el próximo fuese niño y le llamaríamos Mauro, un nombre que teníamos pensado y nos gusta mucho''.

