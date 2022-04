Si aquel icónico momento de ''abril, cerral'' aún persigue cada 1 de abril a Elena Furiase, no tenemos ni que hablar del famoso ''poyeya'' al que Soraya Arnelas ha tenido que hacer frente durante más de 16 años.

La cantante actuaba en el programa de televisión 'Operación Triunfo' cantando junto a la voz de David Bustamante, el tema que interpretan Andrea Bocelli y Marta Sánchez 'Vivo por ella', cuando durante su actuación comete un pequeño error y en lugar de pronunciar 'por ella', se le escucha decir 'poyeya' en repetidas ocasiones.

Miles de burlas, chistes y bromas han sido lo que a la cantante le ha tocado vivir desde que todo esto sucedió. Ya han pasado 16 años y Soraya sigue lidiando con ello: "Al principio de mi carrera con el tema del 'poyeya' hubo mucha broma. Pero bueno, ahora con el tiempo lo ves de otra manera", expresaba ante las cámaras de 'Europa Press', reconociendo que ''en aquel momento te hace daño''.

El comentado altercado entre Will Smith y Chris Rock

Los medios aprovechaban para preguntarle en exclusiva, sobre su opinión con respecto al tema más comentado en Hollywood actualmente: El guantazo que Will Smith le dio a Chris Rock en medio de la gala de los Premios Oscar por hacer una 'broma' sobre la enfermedad (alopecia) de su mujer Jada Pinkett: "Yo no hubiese sido capaz de hacer lo mismo. Probablemente hubiera agachado la cabeza y me lo hubiera tragado".

"Para mí lo que hizo ese presentador fue humillar a su mujer. Pero me puedo llegar a poner en su piel, la violencia no se justifica, pero es que cuidado. Que Will le haya dado un bofetón no tiene justificación, pero le entiendo. Hay que estar en ese momento ahí, cuando has vivido el sufrimiento de tu mujer, muchos lloros... ", justificaba. "No todo vale y yo creo que hay mucha temática para hacer bromas y yo creo que las enfermedades no son parte de las bromas", aseguraba.

¿Planes de boda en mente?

Soraya se vio obligada a cancelar sus planes de boda por culpa de la pandemia, al igual que su compañera de profesión Chenoa y, tal y como ha apuntado al medio ya mencionado, su idea sigue siendo casarse, aunque no hay fecha fijada aun: "La boda ya voy fichando vestidos y diseños y me tocará algún día probarme, de momento no me he probado nada".

Por el momento, informaba sobre el bautizo de su pequeña Olivia, previsto para este verano: "De momento este verano será el bautizo de Olivia, de la pequeña". Aun así, se ha mostrado muy emocionada con la idea de que sus hijas estén presentes el día de su boda: "Es un sueño hecho realidad", aunque confesaba no fiarse mucho de dejarles la tarea de llevar los anillos.

Arnelas confirmaba que de quien sí habrá boda próximamente es de su gran amiga Chenoa, a la que por supuesto está invitada: "Se lo merece. Vamos a estar siendo testigos del amor tan infinito que se tienen, es increíble verles juntos", afirmaba la cantante en exclusiva a 'Europa Press'.

Seguro que te interesa...

Soraya Arnelas cuenta el susto que le dio su hija Manuela con su bebé