Sonia Monroy habla tras someterse a una histerectomía: "No estoy bien"

Hace unos meses nos enterábamos de que Sonia Monroy se había visto obligada a pasar por el quirófano para realizarse una histerectomía debido a la miomatosis que sufría.

Un suceso que ha afectado emocionalmente a la artista y que, según las palabras que ha tenido para los micrófonos de Europa Press este 6 de octubre en una fiesta de Halloween en Madrid, ha sido la cirugía más dura a la que se ha enfrentado en su vida.

Sonia Monroy | GTRES

Sonia ha desvelado que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras haberse sometido a una histerectomía: "Es la cirugía más dura de mi vida, me han extirpado el útero, psicológicamente no estoy bien, estoy en tratamiento es muy difícil, más cuando tienes la sensación de que podrías ser madre", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Pese a que es consciente de que todavía necesita pasar un periodo de duelo, no descarta la adopción para llevar a cabo el deseo de ser madre: "Nos lo hemos planteado pero anímicamente no es el momento todavía. Estoy en tratamiento, sigo, en un futuro me gustaría, sí queriendo ser mamá y ayudar a otros bebés que no tienen mamá".

Ahora, la artista sabe que tiene que recuperarse al lado de su pareja Juan Diego López, quien no ha podido acompañarle en este duro momento debido a sus compromisos profesionales: "Se encuentra rodando una película en EEUU", le disculpa Sonia.

Yola Berrocal habla sobre el mal momento de Sonia Monroy

Hace apenas unas semanas era Yola Berrocal la que durante la Mercedes Benz Fashion Week era la que confesaba que su gran amiga lo "había pasado fatal, muy mal, muy mal": "Estaba súper ilusionada porque quería ser mamá con su marido pero mira", reconoce.

Pero, Yola se alegra de que al menos la intervención haya salido bien: "La tuvieron que intervenir de repente porque tenía bastantes miomas y le han tenido que quitar el útero". Y añade: "Lo importante es que se lo han visto, que todo ha salido perfecto, que hay que ser positiva".