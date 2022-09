Yola Berrocal habla sobre los problemas de Sonia Monroy para ser madre: "Tenía bastantes miomas"

Gracias a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, la moda ha vuelto una edición más a la capital. Y es que después de las muchas limitaciones que ha habido a causa de la pandemia por coronavirus, había muchas ganas de celebrar la moda por todo lo alto.

Un evento que, una vez más, se ha celebrado en el IFEMA Madrid y que ha reunido un gran número de rostros conocidos.

Yola Berrocal acudía este sábado al desfile de Custo Barcelona. Allí, la televisiva dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y se mostraba tan simpática como siempre.

Yola Berrocal y Geraldine Larrose | Gtres

Habla de los problemas de Sonia Monroy

Además de hablar sobre el mucho cariño que tiene a Custo, se ha pronunciado sobre el mal momento que ha atravesado su gran amiga Sonia Monroy para ser madre. Y es que la actriz y cantante ha tenido que ser intervenida de varios miomas y le han extirpado el útero: "La verdad que lo ha pasado fatal, muy mal, muy mal". "Estaba súper ilusionada porque quería ser mamá con su marido pero mira", reconoce. Pero Yola se alegra de que al menos la intervención haya salido bien: "La tuvieron que intervenir de repente porque tenía bastantes miomas y le han tenido que quitar el útero". Y añade: "Lo importante es que se lo han visto, que todo ha salido perfecto, que hay que ser positiva".

Yola, feliz soltera

Yola también confiesa que está viviendo un momento maravilloso, y aunque la suerte en el amor no le acompaña, asegura estar feliz soltera y no cree que vaya a encontrar el amor de su vida, ella misma reconoce que el amor siempre ha sido un desastre. Reconoce que no tiene ganas de enamorarse porque como dice: "Al principio es muy bonito pero luego se sufre mucho".

