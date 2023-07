La sensación que tiene Cristina Pedroche a pocos días de dar a luz a su hija: "No puedo explicarla"

La presentadora Cristina Pedroche se encuentra ya en la recta final de su embarazo, y es que a lo largo de las semanas del mes de julio, la presentadora saldrá de cuentas y ella no puede tener más ganas de que llegue el momento en el que conozca a su hija. Aunque es cierto que actualmente se encuentra en una situación algo confusa, ya que tiene muchas ganas de tener a su "beba" pero no quiere despedirse de su tripa de embarazada, tal y como ha comentado en ciertas ocasiones a través de las redes sociales.

El fin de semana pasado, Cristina se reunió con unos amigos a pasar la tarde y lo que hicieron fue realizarle una sesión de fotos a la futura mamá antes de que tenga que despedirse de su barriga, y aunque parecía que había sido algo "informal", la presentadora tuvo la ocasión de realizarse fotos con diferentes looks, tal y como ha compartido con sus tres millones de seguidores. Y es que, con la tripa al descubierto y un chaleco de punto cubriendo la parte superior de su cuerpo, Cristina ha posado con su barriga premamá: "La dulce espera...", ha escrito ella.

Hace unos días, la colaboradora de televisión abandonó su silla en el programa de 'Zapeando', comenzando así la cuenta atrás de su embarazo y, más allá de quedarse en casa descansando tranquilamente, Cristina ha decidido hacer frente al calor.

Con la llegada del verano, la futura mamá ha querido pasar el día en la piscina, refrescándose ella misma y su "beba", así lo ha mostrado mediante una secuencia de imágenes en las que ha posado en bikini, incluso ha subido un vídeo bailando en el que ha mostrado la gran energía que tiene a pocas semanas de convertirse en madre: "Día de chicas en la pisci".

Desde que comenzó su embarazo, Cristina ha estado formándose sobre el parto para poder tener la mayor cantidad de conocimientos posibles el día que su hija vaya a nacer, tal y como ha explicado en alguna ocasión, aunque la presentadora es consciente de que un parto no es algo tan simple y que no siempre sale como una desea. A pesar de que tiene muchas ganas de que llegue el día en el que nazca su hija, tiene sentimientos encontrados, ya que en ciertos momentos desearía tener la capacidad de volver a tenerla en su interior.

Una sensación que Cristina ha compartido con sus seguidoresa través de su perfil de Instagram. La presentadora ha subido un vídeo de una mamá koala en el que se puede observar cómo su cría puede entrar y salir de su interior cuando le apetece, y ha explicado cómo se siente: "Os juro queesto es lo que me gustaría a mí. Dar a luz, porque me muero de ganas de verle la carita, pero que luego de vez en cuando se pudiera meter dentro de mí otra vez. La sensación que me da tenerla dentro es que no puedo explicarlo".