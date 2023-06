Cristina Pedroche, su respuesta cuando le preguntan si dará a luz con o sin epidural: "Un parto no es algo tan 'simple'"

En pocas semanas, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz darán la bienvenida a su primera hija, y el matrimonio no puede estar más emocionado con la llegada de la pequeña. El viernes pasado, la colaboradora de 'Zapeando' decidió compartir en su perfil de Instagram un vídeo en el que mostraba cómo montaba el carrito de su "beba", como ella la llama.

Y es que, a pesar de que la intención de Cristina era que el vídeo fuese un momento gracioso, se terminó convirtiendo en una grabación de lo más emotiva, ya que se emocionó en varias ocasiones e incluso en ciertos momentos no pudo contener las lágrimas mientras acariciaba cariñosamente su tripita. Lo cierto es que seguramente Cristina se estaría imaginando ya a su hija en el carrito junto a ella: "Me grabé pensando que quedaría un vídeo gracioso y el resultado ha sido un poco diferente", escribió.

Para terminar el fin de semana, Cristina quiso interactuar un poco más con sus seguidores y decidió hacer una ronda de 'Preguntas y Respuestas' mediante las historias de Instagram, y muchas de las cuestiones que recibió eran sobre el embarazo, sobre todo referentes al parto al que se enfrentará en pocas semanas. Tras responder sobre el estreno de 'Password' y sobre su ya famoso piercing del ombligo, la presentadora recibió la siguiente pregunta: "¿Tienes pensado qué tipo de parto quieres?".

Y es que a pesar de que Cristina se estaba preparando para el hipnoparto, es consciente de que en el momento que vaya a dar a luz, puede que no todo sea como ella quiere, y contestó: "El parto no es una cosa que pueda elegir yo sola, lógicamente yo quiero todo cuanto más natural mejor, pero el parto es cosa de dos. Por mucho que yo quiera natural si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así.

"Cuando digo que sé lo que es el parto (que ya me están criticando, qué pereza tener que puntualizar todo) es que hace 9 meses no tenía ni idea de lo que era un parto, ni de sus fases, ni de las hormonas que segregamos durante el proceso, ni de las herramientas que hay para gestionar el dolor, ni de todas las opciones que me puedo encontrar. Lógicamente no sé lo que es sentir el parto (pero me muero de ganas) y sé que pase lo que pase estaré contenta porque tengo toda la información y si acaba en cesárea no será una decepción (como muchos me estáis diciendo). El tipo de parto no te hace mejor o peor madre/mujer", concluyó.

Cristina Pedroche responde una pregunta sobre el parto | Instagram

Cristina es consciente de que a pesar de la preparación que ha tenido estos meses, a la hora de dar a luz, puede que su hija necesite cosas distintas a las que ella ha pensado, por lo que puede que su pensamiento inicial cambie por completo. En cuanto al uso de epidural o no, la presentadora también ha opinado al respecto, y según la información que ha recopilado durante estos 9 meses ha explicado: "Esta pregunta igual. Se repite muchísimo y ahora que estoy tan informada y he leído y estudiando tanto me parece que se queda un poco corta. Antes yo también pensaba que solo había parto natural sin epidural, parto vaginal con epidural o cesárea".

"Y un parto no es algo tan 'simple'. Ni los recursos que tenemos las embarazadas tan escasos. En el curso de Hipnoparto de @partopositivo te enseñan a construirte tu propia escalera de recursos tanto no farmacológicos como farmacológicos. Yo tengo mi propia escalera y no tiene que ser igual que la escalera de otra madre que vaya a dar a luz el mismo día, y eso no me hará mejor que a ella ni a ella mejor que a mí. Es importante que hagas tu plan de parto (mejor dicho, preferencias de parto) pero que estés abierta a lo que vaya sucediendo y sobre todo a cómo te vas sintiendo. Sé que cuento con herramientas para sentirme dueña de mi experiencia, sea cual sea. Y vengo a acompañar a mi hija a nacer. Ojalá llegue un día en el que no tengamos esta necesidad de castigar o criticar las decisiones (sean cuales sean) o la vivencia de una mujer en esta etapa tan transcendental".

Le preguntan a Cristina Pedroche sobre si usará la epidural en el parto | Innstagram

Si algo ha dejado claro Cristina tras responder estas preguntas, es que durante estos meses ha conseguido informase sobre muchos aspectos del parto y que a pesar de que ella tiene unas preferencias de parto, seguirá las recomendaciones que le den los médicos, buscando siempre el bienestar de su hija. Además ha explicado que las distintas decisiones que se tomen en ese momento o el tipo de parto que se tenga no te hace ni mejor ni peor mujer o madre.