El vídeo de Cristina Pedroche en bikini enseñando cómo ha cambiado su cuerpo por el embarazo: "Mismo baile con un año de diferencia"

La presentadora Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están a pocas semanas de convertirse en padres, y es que el próximo mes de julio nacerá su primera hija. A pocas semanas de convertirse en madre, la colaboradora de 'Zapeando' está más emocionada que nunca y con unas ganas tremendas de conocer a su "beba".

El pasado fin de semana, la presentadora realizó un 'Preguntas y Respuestas' a través de su perfil de Instagram y la mayoría de cuestiones estaban relacionas con el embarazo y, sobre todo, con el el parto al que se enfrentará en unas semanas. Cristina ha confesado a sus seguidores que a pesar de que lleva bastante tiempo preparándose e informándose sobre el parto, es consciente de que es algo que no depende exclusivamente de ella y que tal vez su hija necesite cosas distintas a las que ella había pensado, por lo que se llevará a cabo de la manera en la que se garantice el mayor bienestar de su hija.

En esta ocasión, Cristina ha compartido en sus redes sociales un vídeo de lo más gracioso, y es que la presentadora ha utilizado su característico humor para recrear un baile de TikTok que hizo el verano pasado, utilizando la misma localización y el mismo bikini, y ha retado a sus seguidores a encontrar el cambioentre ambos vídeos.

La joven de 34 años ha confesado que en la grabación de este año estaba mucho más feliz que en la del verano pasado, aunque ella pensaba que ya era algo imposible, y ha mostrado el cambio físico que ha sufrido en estos últimos meses debido a su embarazo: "Mismo baile con un año de diferencia. ¿Veis algún cambio? Sin duda ahora estoy mil veces mejor, sobre todo más feliz y eso que pensaba que no se podía más. Ayyy".

Y es que, con la fecha del parto cada vez más cerca,Cristina se encuentra cada vez más sensible y emocionada, y ha confesado que al quedarle poco tiempo con la tripa de embarazada tiene la necesidad de compartir muchas imágenes con las que poder recordar esta bonita etapa. Y es que, no quiere quedarse con las ganas de compartir alguna fotografía, a pesar de que algunos usuarios puedan sentirse empachados con su embarazo, como le han comentado en alguna ocasión: "Aviso a navegantes: Me queda poco de tripa y voy a ser pesada subiendo fotos así. Sé que la voy a echar de menos y no quiero quedarme con ganas de subir fotos de mi tripa porque haya gente a la que 'le empache'. Sorry".