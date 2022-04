Hay ocasiones en las que es mejor pararse a pensar lo que se va a decir, antes de decirlo. Esto es algo que le ha ocurrido a el youtuber, ElXokas, quien se ha convertido en viral tras sus últimos comentarios mientras estaba en directo. El joven narraba cómo eran sus salidas nocturnas de fiesta con sus amigos, unas declaraciones que han contado con una elección de palabras desafortunadas haciendo que se incendien las redes.

"Tengo colegas que no beben y eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas", comenzaba diciendo ElXokas antes de continuar refiriéndose a un amigo suyo. "Él no estaba colocado. Para él era muy fácil ligar. Una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete porque está colocada", soltaba sin saber que esto le iba a convertir en el centro de las miradas.

"Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras... ¡chupado! En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas", terminaba el 'streamer'. No es la primera vez que el joven se vuelve el protagonista por algún hecho en la red, como la creación de cuentas falsas de Twitter, algo que se descubrió hace menos de un mes. Esto hace que más que pasar desapercibido reciba numerosos comentarios y críticas.

Medio Twitter ha levantado la voz para denunciar esos comportamientos narrados por ElXokas, unas declaraciones de lo más controvertidas que han hecho que algunas caras conocidas como Sara Sálamo no se callen su opinión y digan todo lo que piensan al respeto. Es sabido por todos sus fans que la actriz siempre da su punto de vista y señala aquello con lo que no está de acuerdo o no aprueba, por lo que no pilla por sorpresa que la joven reaccione así.

"'Sola y borracha quiero llegar a casa' no se cantaba porque fuera pegadizo. Sino porque todas nos hemos topado con tipos como ElXokas y sus colegas", ha escrito la intérprete en su perfil de Twitter. Unas palabras que han sido aplaudidas al dejar su desacuerdo por escrito.

Sara también ha contestado a una chica que lanzaba una pregunta: "Ser mujer, salir, no beber y esperar a que los hombres que están en el mismo bar o discoteca o pub sí lo hayan hecho para acostarse con ellos, ¿También es delito?", twitteaba la usuaria anónima haciendo que la actriz respondiera sistemáticamente devolviéndole otra pregunta: "Si tu plan es sistemáticamente, cada fin de semana, esperar a que haya hombres vulnerables que no tengan conciencia para 'llevártelos' y penetrarles con algo... ¿Te parece una conducta delictiva o no?", ha dicho tajante.

ElXokas viendo todo el revuelo ha salido a dar una explicación diciendo que: "Resulta que estoy blanqueando a un violador, porque liga con tías porque se está aprovechando. ¿Pero cómo que aprovechando? ¿En qué momento de mi discurso has pensado que voy a permitir que un colega mío agarre de la mano a una tía que esté borrachísima medio tirada en la puerta de un bar?". Un comentario en el que se le veía notablemente enfadado por la polémica.

Esta mañana siguiendo con ese tema que ha mencionado el creador de contenido, Sara Sálamo ha querido dar un consejo o una solución manifestando que "para los que tenéis dudas sobre cómo actuar ante una situación en la que te gusta una persona pero ves que está perjudicada por alguna sustancia: le das tu número o le pides el suyo y quedáis en otro momento. Ahí será consentido. Y ahí se acuesta contigo porque le gustas", ha dicho tajante este miércoles 13 de abril, asegurando que hacer otra cosa que no sea esa sería "similar a tener relaciones con un ser inerte".

Unos tuits que ya han recibido numerosos "me gusta" de usuarios que han aplaudido que la joven alzara la voz, o en este caso se valiera de caracteres contados, para denunciar estas actitudes.

La reacción de Sara Sálamo ante los comentarios del Xokas | Instagram Sara Sálamo

