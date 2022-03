Numerosas han sido las ocasiones que Sara Sálamo ha denunciado las desigualdades e injusticias que se cometen contra la mujer. Y este martes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la actriz lo ha vuelto a hacer una vez más publicando un vídeo en su perfil de Instagram en el que se mostraba una vez más fiel defensora del feminismo.

"El 8 de marzo para mí no es ninguna fiesta. No es un día para celebrar, no es un día para festejar nada", comenzaba diciendo en el clip, dejando clara su postura y su lucha en lo que respecta a la figura de la mujer en la sociedad.

Sálamo no se ha olvidado de reconocer los pequeños avances que las mujeres han ido logrando poco a poco: "Sí podemos recordar que vamos dando pasitos", sin embargo, recalcaba la idea de no ser un día en el que se deba celebrar nada ya que la situación a pesar de mejorar, sigue siendo crítica, de manera que "es un día, en mi opinión, para quejarse de datos, como que en España hay una violación cada ocho horas".

Sara continuaba explicando las verdaderas razones por las que, bajo su punto de vista, deberíamos manifestarnos realmente: "Quejarse de datos como que en España el año pasado murieron 43 mujeres a manos de sus maridos y que se han duplicado los asesinatos en menores por parte de sus padres o de las parejas de sus madres".

Proseguía enumerando más injusticias existentes, tratando de dar más visibilidad: "Por no hablar de desigualdades, las opresiones y de la violencia sistemática que sufrimos meramente por ser mujeres", explicaba tajantemente con estas reivindicativas declaraciones.

Finalmente, concluía esta reflexión animando a seguir con esta lucha con el fin de conseguir un mundo mejor para todas: "Así que, hoy más que nunca, aunque cada día hay que hacerlo, hoy toca luchar por la igualdad y por un mundo mejor para todas. Y por ende para todos".

