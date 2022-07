Sharon Bell es la mujer que, según se ha publicado, le estaría dando más de un dolor de cabeza a David Beckham y su familia puesto que podría estar obsesionada con ellos. En la información, publicada por el periódico inglés Daily Mail, se explica que, ahora, la mujer niega haber acosado a la familia y al propio futbolista.

Se trata de una mujer de 58 años, procedente de Hertfordshire y, actualmente, está acusada de acosar al que fuese jugador del Manchester United. Al parecer, el exfutbolista recibió tres cartas de esta mujer y, además, la susodicha llegó a asegurar que mantiene algún tipo de relación con David Beckham, algo que el exjugador ha negado durante su intervención en la Corte.

Sharon Bell fue acusada de acoso pero, sin embargo, no ha tenido que enfrentarse a un proceso penal debido a los problemas de salud mental que padece y por los que compareció a través de una videoconferencia.

¿Los motivos por los que está acusada? El primero es por intentar acercarse a Harper en noviembre del año pasado. El segundo tiene que ver con las cartas que recibió el propio David Beckham y, el tercero se vincula a los domicilios que tiene la familia en Oxford y Londres, donde, aparentemente se habría acercado Shell durante los meses de julio y septiembre del año pasado.

En el juicio el tribunal habría leído algunas de las notas que el exdeportista habría recibido por parte de la mujer: "Conseguí tu dirección, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. Victoria me debe algo de dinero, dijo que ha estado robando de mi cuenta bancaria durante años. Te agradecería que ella no estuviera allí".

Bell se personó en el colegio de la pequeña de los Beckham

Al parecer, la mujer ha estado en varias ocasiones cerca de los miembros de la familia del exjugador. Pero, en noviembre del año pasado, Bell se habría presentado en el colegio de Harper Seven, la hija menor de David y Victoria, haciéndose pasar por su madre. Por ello, acabó siendo arrestada.

Actualmente, el juicio continúa abierto. Pese a la inseguridad que podrían haber sufrido los Beckham, lo cierto es que, afortunadamente, no han tenido que lamentar las consecuencias de un episodio más violento.

Seguro que te interesa...

El nuevo y sorprendente proyecto de David Beckham en el que invierte en marihuana