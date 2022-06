David Beckham desvela qué es lo que Victoria más odia de su manera de ser

Más información Estos son los dos únicos alimentos que come Victoria Beckham

La convivencia causa estragos en todo tipo de relaciones, incluso en aquellas que llevan más de dos décadas de matrimonio. David Beckham acaba de contar en 'Overlap', el canal de YouTube del exfutbolista Gary Neville, qué es lo que su mujer, Victoria, no soporta de su forma de ser.

"Tengo esto", dice carraspeando el exfutbolista del Real Madrid cuando su amigo le pregunta por los hábitos que ponen de los nervios a la ex Spice Girl. "A ella no le encanta. No siempre lo he hecho, tal vez durante los últimos 15 años", sigue aclarando.

Aparte de este vicio, Beckham desvela que hay un par o tres de cosas que no le gustan a Victoria, como que él sea limpio y ella no, asegura riéndose.

La influencia de Victoria en la moda

Cuando vemos al matrimonio Beckham en cualquier evento, lo primero que se nos viene a la mente es que se trata de una de las parejas con más elegancia y estilo del mundo de las celebrities.

Cosa que a nadie le extraña teniendo en cuenta que ella se dedica al mundo de la moda. Actualmente, hemos visto llevar prendas diseñadas por la "pija" de las Spice Girls a famosas mundialmente conocidas como Madonna, Heidi Klum, Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker o Beyoncé.

Por eso, una de las preguntas que más le repiten al exfutbolista es el nivel de influencia que ha tenido su mujer a la hora de vestir bien. "La gente siempre pensó que Victoria tenía una gran influencia sobre lo que llevaba puesto o los peinados o los tatuajes, pero no fue así. Yo siempre tomé la decisión de usar un estilismo completo de cuero o denim o lo que fuera que llevara. Me encantaba la moda", señala durante su paseo con Neville.

¿Cuál de sus hijos se parece más a él?

Gary Neville también le pregunta a su amigo cuál de sus hijos tiene más cosas de él, a lo que Beckham responde que "cada uno tiene un poquito". Aunque finalmente termina analizándolos uno por uno: "La terquedad de Romeo, la amabilidad de Harper. Brooklyn es tierno y muy cariñoso. Victoria siempre ha dicho que soy bastante gracioso y nadie lo sabe. Cruz es todo un personaje, así que me gustaría decir que Cruz tiene mi lado divertido".

La pasión de David

El vídeo en cuestión se llama 'Las 20 preguntas a David Beckham’s con Gary Neville', por lo que durante 11 minutos, los exfutbolistas hablan de muchas más cosas aparte del matrimonio Beckham.

Sobre ser un futbolista retirado, David apunta que lo que más le gusta es "hacer cosas que no podía cuando jugaba" porque "como futbolista tienes muchas restricciones como el hecho de no poder viajar por ocio tanto como a uno le gustaría". "Esa parte es la que más disfruto", asegura.

Aunque también desvela que no hay lugar en el mundo que ame más que su Londres natal.

