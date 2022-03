El revelador detalle en la foto de Javier Rey que confirma que Blanca Suárez y él siguen juntos

El pasado mes de enero se cumplían dos años desde que se confirmó que Blanca Suárez y Javier Rey estaban juntos. Una relación que comenzó en 2019, pero que mantuvieron en la mayor discreción, algo que siguen haciendo hoy en día. La pareja se conoció algo antes durante el rodaje de la serie 'Lo que esconden tus ojos', trabajando juntos nuevamente en la película 'El verano que vivimos'. Unas historias de amor que traspasaron la pantalla y que hicieron real su romance.

Aunque los actores no sean como las parejas que comparten con sus seguidores románticas declaraciones y fotos idílicas, no se ocultan a los ojos de aquellos que pasean por sus calles o viven por la misma zona que ellos. Blanca y Javier han sido vistos en varias ocasiones caminando juntos, de la mano y en actitud cariñosa. No se esconden, pero tampoco se exhiben.

La falta de manifestaciones amorosas han hecho dudar a sus fans sobre la continuidad de su noviazgo. Una sospecha que no se ha resuelto al preguntar a ninguno de los dos que prefieren no hablar de ella ante los focos. El gallego confirmó hace unos días que su vida iba "como siempre" y, aunque no es una mala respuesta, tampoco es una verificación de su estado sentimental.

Tanto Blanca como Javier son conocidos por su naturalidad y cercanía, unas características que se suman al sentido del humor que tienen y a su sutileza. Una sutilidad que emplean a la hora de regalar instantáneas en redes sociales que son delatoras de sus vidas. Unas pequeñas pistas que dejan constancia de cómo va su idilio, algo que ya pudimos comprobar durante la pandemia y que ha vuelto a hacer acto de presencia ahora, con un confidente que se cuela en sus imágenes.

Tapón ha sido pillado. El gato de la actriz ha sido el protagonista espontáneo que se ha infiltrado en algunas de sus fotografías revalidando su relación. Con su pelaje bicolor, el minino presume de ser la estrella que aparece en los perfiles de ambos artistas, siendo reconocido por los seguidores de estos, y dejando comentarios que dejan ver que no se les escapa nada.

"Tapón tiene un buen peinado", "Javi gatuno", "simbiosis", han sido algunos de los mensajes que ha recibido la última publicación de Javier Rey. Una foto en la que se ve la silueta del intérprete reflejada ante un cristal, sobresaliendo la mirada del animal mirando fijamente al horizonte.

Una captura que hace evidente lo fotogénico que es Tapón, siendo la estrella de alguna de las imágenes que comparte su dueña. El gato blanco y negro se está convirtiendo en todo un influencer llamando la atención de los espectadores igual que ya lo hizo años antes otra de las mascotas de la actriz, Pistacho, el perro que hizo lo que ahora está logrando Tapón, revelar la evolución de los noviazgos de Blanca Suárez como ocurrió con su romance con Dani Martín.

Con o sin chivato que le acuse, es un hecho que Blanca está viviendo un momento muy bueno, personal y profesionalmente, algo de lo que también puede presumir Javier Rey. Ambos se encuentran inmersos en proyectos audiovisuales que hacen seguir adelante sus trayectorias artísticas y recogiendo a su paso el éxito por su trabajo, y el triunfo del amor que ambos se profesan y que promete seguir adelante mucho tiempo.

