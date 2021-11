Blanca Suárez desvela cómo se encuentra actualmente su relación con Javier Rey

Blanca Suárez y Javier Rey fueron una de las parejas revelación del 2020 desde que la actriz rompió su relación con Mario Casas. La pareja se conoció en el rodaje de 'El verano que vivimos' y desde entonces han llevado una bonita pero discreta relación.

Han sido contadas las veces que hemos visto a Blanca Suárez y Javier Rey compartir alguna foto juntos, como por ejemplo durante la cuarentena, ya que pasaron el confinamiento juntos, o lanzarse algún piropo o comentario por redes sociales, lo cierto es que la pareja ha sido más veces captada por las cámaras de forma improvista.

Sin embargo, eso no quita que no hayan querido hablar el uno del otro cuando los reporteros le han preguntado en algún evento. En esta ocasión, Blanca ha acudido a los premios Fotogramas de Plata donde ha ganado el galardón en la categoría de mejor actriz de cine por su papel en la película anteriormente mencionada. Al recoger su premio, Blanca revelaba: "Gracias por darme una de las mejores historias de amor que he vivido en mi vida".

Blanca Suárez en los Fotogramas de Plata | Gtres

Entre los invitados no se encontraba su chico, Javier Rey, pero es no ha impedido que las cámaras le pregunten por su relación y ella ha respondido de lo más sincera. "¿Qué se siente al estar con uno de los chicos más guapos del cine español?", le preguntaba la reportera. "Agradezco mucho eso", respondía. "Estoy muy feliz".

