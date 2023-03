Ramón García evita hablar sobre la reciente maternidad de su amiga Ana Obregón: "No, no, no"

La inesperada maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada se ha convertido en el tema del que más hemos hablado desde que el miércoles salieron en portada de la revista ¡HOLA! las imágenes de la presentadora abandonando el hospital de Miami con su hija recién nacida en brazos. Algo que ha generado un debate sin precedentes en nuestro país tanto sobre la regularización de la gestación subrogada como sobre la edad máxima para ser madre.

Hasta ahora tanto los hermanos de la bióloga, Juancho, Celia y Javier García Obregón, como sus amigos del alma Susana Uribarri y Raúl Castillo 'Ra' le han mostrado su apoyo incondicional y han confesado su alegría al ver a Ana de nuevo ilusionada y feliz tras atravesar los momentos más dolorosos de su vida por el fallecimiento, en menos de dos años, de su hijo Álex Lequio y de sus padres, Antonio García y Ana María Obregón.

Ahora, Europa Press trae la reacción de otra de las personas más cercanas a la actriz, Ramón García. Y es que, era inevitable que tarde o temprano se le preguntase al comunicador sobre la noticia que ha revolucionado a nuestro país.

Sin embargo, Ramonchu se ha mostrado de lo más esquivo y con un "no, no, no" y una más que evidente incomodidad ha mostrado su negativa a responder a la pregunta de qué le parece que Ana haya sido madre de una niña por subrogación a los 68 años, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.