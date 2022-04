Rafael Amargo carga contra la reina Letizia: "Tanto acto solidario que hace, debería apoyar a su sobrina Carla"

Rafael Amargo ha demostrado en más de una ocasión que él no tiene pelos en la lengua… El famoso bailaor continúa esperando a que la justicia dicte sentencia para poder retomar sus compromisos profesionales en el extranjero ya que, como denuncia, "no me han dado el pasaporte aunque solo soy investigado, no imputado de nada. Es ilícito".

A punto de conocer por fin su sentencia, Rafa está convencido de que quedará absuelto y, asegura, no entrará en prisión porque, como mantiene, en su casa no había nada y "el juez no creo que se atreva a condenarme". "No necesito un perdón, sino que se haga justicia. Demasiado tiempo he estado callado, ya no me callo". Ya están todas las escuchas, todas las pruebas y todo lo que han hecho esta barbarie" advierte, dejando entrever que podría haber algo turbulento en su detención.

Pese a sus problemas legales, él continúa centrado en su espectáculo. El bailaor anuncia que volverá a representar 'Yerma' este verano en Madrid y, al igual que ha hecho en las últimas representaciones de su espectáculo, contará con Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, de quien asegura es una gran actriz.

Y con ese ímpetu que tanto le caracteriza, Amargo cree que doña Letizia "debería" ir a ver su obra: "Con tantos actos solidarios que hace, tendría, lo primero de todo, que apoyar a su sobrina. Tanto acto solidario, tanto apoyar a tanta gente. Primero hay que apoyar a la gente y a la sangre de uno", opina ante las cámaras.

"Sería más que bien recibida y evidentemente la invitaríamos. Primero, porque es familiar de uno de mis empleados y luego porque es Reina de España. Trato muy bien a la gente que trabaja para mí y a mis empleados y en este caso, antes que Reina es la tía de uno de mis empleados. Para mí", señala, demostrando su gran cariño por Carla.