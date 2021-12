Carla Vigo estremece con un conmovedor texto tras la muerte de Verónica Forqué

En la mañana de este pasado lunes trascendía el trágico fallecimiento de Verónica Forqué a los 66 años en su domicilio de Madrid. Una terrible noticia que dejaba desolado a todo un país que ahora llora la muerte de una leyenda de la cultura nacional que siempre será recordada.

Hoy miércoles 15 de diciembre se ha desvelado la causa de la muerte: la autopsia practicada al cadáver de la actriz ha confirmado que se quitó la vida, tal y como ha publicado 'El Mundo' e informan a 'Europa Press' fuentes cercanas al caso.

El cuerpo sin vida de Verónica presentaba una lesión traumática en el cuello, no habiéndose hallado ningún otro hematoma, así como tampoco restos de ninguna sustancia o pastilla, siendo el motivo de su fallecimiento una asfixia mecánica del cuello por ahorcadura.

Desde que se diese a conocer la desgarradora noticia han sido muchísimos los rostros conocidos los que han querido homenajear públicamente a la ganadora de cuatro Goyas. Muchos los que también han querido mostrarle sus más sinceras condolencias y su calor y cariño a María Forqué, la única hija de la cómica, que ahora hace frente a su duelo más complicado.

Las redes se han llenado de mensajes dirigidos a la que ahora deja un vacío inmenso: David Bustamante, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Ana Milán o Belén López han sido algunos de los seres queridos de Forqué que han querido despedirse de ella a través del universo 2.0.

Ahora, ha sido Carla Vigo la última en pronunciarse sobre lo sucedido: ''A raíz de lo de Verónica Forqué muchos me escribís tanto pidiendo consejo para que os ayude a superar una depresión'', son las sobrecogedoras palabras con las que la sobrina de la reina Letizia ha comenzado escribiendo.

''De verdad, me encantaría pero no sé hacer eso, así que id a un especialista. Otros me habláis para decirme que de todo se sale, que es una opción, que siempre hay motivos para seguir luchando y cosas por el estilo. Os pediría por favor que estas cosas precisamente a mí no me las digáis porque me sobrepasan y me remueven demasiadas cosas'', ha concluido.

Un estremecedor mensaje con el que hace referencia a la triste pérdida de su madre, Erika Ortiz, la hermana pequeña de la reina, que fue hallada muerta el 7 de febrero de 2007 cuando Carla tan solo tenía seis años.

