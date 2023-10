¿Por qué la infanta Sofía no estará presente en el Día de la Hispanidad y no verá desfilar a su hermana?

Como ya os contamos en este post de Instagram, este octubre será un mes importante para la princesa Leonor. El pasado sábado 7 tuvo lugar la primera fecha clave, la jura de bandera, y este jueves 12, sus obligaciones pasarán por desfilar entre las filas de los cuerpos de seguridad para celebrar el Día de la Hispanidad.

Estos días tan especiales los vive al lado de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, que siguen con orgullo cada paso de la primogénita. Sin embargo, hay una notable ausencia, la de su hermana, la infanta Sofía. ¿Por qué no estuvo en la jura de bandera? ¿Y por qué no estará en la celebración del Día de la Hispanidad?

Por qué la infanta Sofía no está al lado de su hermana

Aunque no sea la primera en la línea sucesoria, la educación de Sofía es igual de relevante que la de Leonor. Actualmente, la infanta está cursando el Bachillerato Internacional en Gales, siguiendo los pasos de su hermana mayor.

Al encontrarse en Gran Bretaña, el calendario escolar difiere del de España, lo que significa que esta semana no hay días festivos, y como el Día de la Hispanidad cae en jueves, la hija menor de los reyes de España no puede regresar a casa ni después de clases, ya que al día siguiente debe volver al aula. Incluso siendo parte de la familia real española, no se le permite hacer campana.

Infanta Sofía en Gales | Gtres

Así será el Desfile del Día de la Hispanidad 2023

La Fiesta Nacional de España tiene como evento principal el Desfile del Día de la Hispanidad, que se celebra en Madrid y que cuenta con la participación tanto de la familia real como del presidente del Gobierno, en este caso, en funciones, Pedro Sánchez.

El escenario principal será la plaza de Neptuno, donde se ubicará la tribuna real. Sin embargo, el desfile comenzará en la Glorieta del Emperador Carlos V y avanzará por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos antes de llegar a Colón, marcando así un recorrido por las calles de la capital.

Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo formarán parte del espectáculo que comenzará a las 11 de la mañana, momento en el que llegarán Doña Letizia y el rey Felipe. Alguno de los momentos más esperados es la actuación de los paracaidistas del Ejército del Aire y la izada de la bandera de España.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en conmemoración del día en que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Este evento marcó el inicio de la exploración y el contacto entre el mundo europeo y el continente americano.