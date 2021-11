Piden hasta cuatro años de cárcel para Risto Mejide por presunto delito de odio

Un cambio radical en la escaleta tras la denuncia por presunto delito de odio que recibía Risto Mejide protagonizaba este miércoles 17 de noviembre el programa que conduce el mismo presentador.

Y es que, horas antes de la emisión, el publicista era conocedor de las medidas legales que Enrique de Diego, un periodista antivacunas y director de un medio de comunicación, había interpuesto contra él: ''Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que me piden entre uno y cuatro años de prisión'', declaraba el marido de Laura Escanes nada más arrancar.

La denuncia viene por las declaraciones que la semana pasada concedía Risto en las que opinaba sobre las restrictivas medidas que se iban a llevar a cabo en Singapur y Austria contra quienes no se vacunaran: "Algunas de estas iniciativas que han tomado convierten a los vacunados en apestados y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú'', fueron las palabras que motivaron a Enrique a denunciar al catalán por delito contra los antivacunas.

El formato quiso contar en directo con la presencia virtual de Enrique, con quien contactaron a través de una videollamada. Una tensa intervención en la que no dudó en explicarle al conductor los motivos por los que había tomado dicha decisión: "Es por meterte con los no vacunados y por hacer el nazi".

Además de cargar contra él también cuestionó duramente a algunos de los colaboradores que se encontraban en plato: ''¡Qué incompetente eres! Haces de juez sin saber de la misa la mitad…", se dirigió a Montse Suárez.

Unas palabras que el presentador no quiso pasar por alto y por las que se vio obligado a pararle los pies: "Que se meta conmigo y me llame nazi e imbécil la verdad es que me da igual, pero que se le falte el respeto de esa manera a alguno de mis compañeros no se lo puedo permitir. Le agradecería que tratara a la gente con el mismo respeto que se le trata a usted".

