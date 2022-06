Pilar Rubio acude sin Sergio Ramos a la boda de Vania Millán, su amiga y exmujer de su cuñado René

Pilar Rubio se ha convertido en una de las invitadas de excepción en la boda de su gran amiga y excuñada, Vania Millán. La ex Miss España se daba este sábado el 'sí, quiero' en la iglesias de San José en la calle Alcalá, en pleno centro de Madrid junto a su novio, el médico estético Julián Bayón, con el que lleva varios años de relación.

Vania Millán y Julián Bayón | Gtres

Un enlace donde los novios posaron felices ante la prensa. La novia deslumbró con un precioso diseño repleto de brillos dos piezas firmado por el atelier Love is in the Air e inspirado en los diseños de Christian Dior de finales de los años 40.

Vania Millán | Gtres

Al enlace acudieron un gran número de invitados y entre ellos, por supuesto, se encontraba su gran amiga: Pilar Rubio.

La presentadora y colaboradora de 'El Hormiguero' acaparó todas las miradas con un look compuesto por un cuerpo halter transparente en negro y una falda muy colorida de Chanel con logotipo.

Pilar Rubio, en la boda de Vania Millán | Gtres

Sergio Ramos no estuvo entre los invitados

Pero hubo un detalle de la presencia de Pilar que ha llamado mucho la atención. Y es que la presentadora acudió sin su marido Sergio Ramos a la boda de su amiga, y es que recordemos que Vania es la exmujer de su hermano René Ramos, con quien estuvo casada hace años.

Un enlace al que también acudieron otras caras conocidas como Elsa Anka, Patricia Santamarina, la famosa influencer Alexandra Pereira, Jedet, Daniela Santiago, Carlos Sobera o Ivonne Reyes, entre otros.

Ramos sí está en España

Hace días la famosa pareja compartió con sus seguidores imágenes del concierto de los Rolling Stone al que acudieron en Madrid. Y es que ya sabemos lo muy fan que es Pilar de esta mítica banda de la que lleva incluso su famoso logo tatuado en el antebrazo.

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio y Lorena Gómez juntas en el cumpleaños de Álex Ramos