El nuevo detalle en la cara de Pilar Rubio: "Nadie me ha preguntado por ello"

Pilar Rubio ha viajado desde París para presentar su nueva colección de baño junto a Selmark, un proyecto que lleva varios años realizando (concretamente tres años consecutivos) y con el que la presentadora está encantada, ya que las ventas siempre han funcionado de maravilla. Una colaboración con la que está muy contenta porque "además de ser imagen, pues yo colaboro en los diseños, los diseño yo y es un éxito que después de dos colecciones y todo vendido podamos hacer una más. Eso quiere decir que tenemos una gran acogida, que a la gente le está gustando y creo que están apostando igual que nosotras por lo que estoy haciendo. Al final son muchas horas y mucho cariño pensando en qué hacer para que la mujer se sienta bien y que esté segura cuando esté en la playa, en la piscina, que se sienta que el verano le está esperando a ella", comparte con Europa Press.

Un evento donde se mostró, como siempre, muy cercana y simpática con la prensa con las entrevistas que concedió.

Hace unas semanas, su marido, el futbolista Sergio Ramos, concedió una entrevista donde aseguraba, emocionado, que su familia renunció a todo para mostrarle apoyo, dejar todo e irse con él a vivir a París. La presentadora, que no era conocedora de esas palabras, se ha mostrado muy agradecida a su marido y nos ha confesado qué le parecen sus declaraciones.

Pilar se ha mostrado de lo más sorprendida ante la entrevista en la que Sergio Ramos se emociona al hablar de ella y sus hijos: "pues me acabo de enterar" y no ha dudado en agradecerle las palabras y afirma que fue un gran reto trasladarse a parís, pero que lo más importante para ella es su familia: "Siempre cuando hay un traslado de estas características siempre hay que hacer algunos esfuerzos y algunos cambios".

Además, con esa positividad que tanto le caracteriza, ha confesado que sacó el lado positivo del cambio: "Siempre intento sacar el lado positivo y conocer una nueva ciudad implica que abres la mente, conoces una nueva cultura, un nuevo idioma y creo que eso son experiencias muy importantes y enriquecedoras para tanto los niños como para nosotros. Lo veo un aspecto muy positivo, pero evidentemente el sacrificio de estar yo, que no he querido renunciar a mi trabajo, tener que estar yendo y viniendo todas las semanas bueno, lo más importante para mí es mi familia y luego mi trabajo entonces donde va mi familia voy y yo y ya el trabajo pues con mi esfuerzo y mi sacrificio pues sigo adelante".

La presentadora de televisión acaba de cumplir cuarenta y cuatro años y lo hace cargada de nuevos proyectos, y es que a Pilar trabajo no le falta, así lo confiesa, y además revela que tiene algo muy grande entre manos: "Pues todavía sigo ahora, dentro de poco, los días que estoy en París, cuando los niños se van al cole, estoy metida en un proyecto muy grande, un proyecto que dentro de poco podré hablar de él y estudiando mucho para ese proyecto. Hay muchísimas ganas de hablar de él, pero de momento no desaprovechar el tiempo".

Nuevo detalle en su cara

Una presentación donde posó frente a los medios con sus nuevas colecciones de baño, y donde sorprendió con un detalle especial en la cara que para algunos pasó desapercibido: un lunar encima del labio en homenaje a los años 90: "Resulta que me he puesto un lunar y nadie me ha preguntado por el, y se nota bastante...", revelaba en una de las entrevistas a Marie Claire.

