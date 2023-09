Nika habla de la amistad que mantiene con Iker Casillas, al que conoce desde hace 20 años: "Es muy divertido"

Nika se convirtió en una de las invitadas al desfile de Dolores Cortés en la MBFW Madrid porque, como reconoce, "me encanta y no puedo faltar". La artista dedicó unos minutos de su tiempo para charlar con las cámaras de Europa Press, con quienes se deshizo en elogios hablando de la diseñadora, confesando que lo que más le gusta de ella "es que no pierde su origen y su esencia pero cada año sorprende con texturas nuevas y colores nuevos".

Sin embargo, los micrófonos del citado medio también quisieron interesarse por la reciente publicación que la cantante compartía con Iker Casillas en la que aparecía como instructora de yoga del exportero. Una publicación que no pasó desapercibida debido a que allá por el año 2009 fueron relacionados sentimentalmente, sin embargo, como ella misma ha recalcado tan solo son amigos.

Pese a que explica que su "relación de amistad" comenzó hace 20 años, la realidad es que "se ha retomado a través del mundo del yoga que es maravilloso". Y lo cierto es que, a pesar de que hace dos décadas que comenzó su amistad, "por circunstancias de la vida" no ha sido hasta ahora "gracias al yoga" que han vuelto a forjar un vínculo sólido e inquebrantable.

Además, ha querido hacer hincapié en lo bien que se le da a Iker esta disciplina, "os sorprenderíais", y asegura que "lo hace muy bien" y "se lo toma muy en serio".

Nika | GTRES

El medio citado con anterioridad volvía a incidir en si realmente solo se trataba de una amistad. Algo que reafirmaba la cantante española, reconociendo que "si quieres te miento, pero es que no hay nada más". Asimismo, no dudaba en dedicarle unas cariñosas palabras: "Es muy buen amigo, muy divertido, muy buena persona y tiene un buen corazón a pesar de que le diera un susto. Es buen amigo y de verdad que no hay nada más".