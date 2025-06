La nieta de Emilio Aragón celebra su comunión: así ha sido el vestido de la hija de Ichi, con historia familiar

Este domingo, la familia Aragón ha vivido un momento de lo más especial con motivo de la celebración de la primera comunión de la pequeña Aruca, hija de Ichi Aragón y Hugo Rodríguez Prada y nieta de Emilio Aragón.

La ceremonia, que ha tenido lugar en el jardín del domicilio de Ichi, ha contado con la presencia de sus más allegados. Entre ellos, los tíos de la pequeña Aru, Nacho Aragón y la influencer Bea Gimeno, quienes anunciaron hace apenas unas semanas, coincidiendo con el Día de la Madre, que se convertirán en padres por primera vez.

Aunque la familia Aragón ha optado por una celebración íntima y sencilla, uno de los detalles que no ha pasado por desapercibido ha sido el vestido que ha lucido la pequeña Aru para la ocasión. Ichi, quien ha compartido pequeños momentos de la fiesta en sus redes sociales, ha desvelado a sus seguidores a través de de sus stories que el traje de su hija ha pasado de generación en generación, siendo el utilizado por su madre, tías, hermana e incluso el suyo. No obstante, y como buena influencer también ha compartido algunos detalles de su look, un dos piezas de color marrón tostado de Pedro del Hierro.

Detalles del look de Ichi Aragón | Stories de Instagram

Ichi Aragón es madre de familia numerosa junto a su marido el empresario Hugo Rodríguez Prada. Con él, fundo Crepes and Texas, una agencia de creatividad que cuenta con clientes reconocidos a nivel nacional como la cadena de restauración, Grosso Napoletano. También, es propietaria de otros negocios reconocidos como la panadería Madreamiga, ubicada en Madrid y la conocida marca de moda Name the Brand. Su faceta como creadora de contenido es algo en lo que está trabajando la hija de Emilio Aragón, y es que poco a poco sus seguidores están creciendo, concretamente en Instagram, dónde está a punto de alcanzar cien mil seguidores.