Natalia Rodríguez confiesa qué pensó en el accidentado regreso de la boda de Chenoa: "De aquí no salgo viva"

Hace unos días, Natalia Rodríguez disfrutaba de la boda de su amiga Chenoa, y ahora parece que es ella quien rebosa amor, y es que la cantante ¡vuelve a estar enamorada!

Siempre le ha gustado llevar su vida en la más estricta intimidad y alejada del foco mediático, pero ahora parece que las cosas han cambiado y ya no oculta su relación con Manuel Alvés. Un atractivo modelo al que conoció hace varios meses y con el que la pillaron los paparazzis.

La cantante ha hablado del accidentado regreso de la boda de Chenoa, un vuelo que parece que Natalia no va a olvidar nunca tras el aterrizaje de emergencia que el piloto tuvo que hacer. Ahora ha asistido a la inauguración de las atracciones de agua del Parque Warner en Madrid y ha hablado con Gtres sobre el miedo que sintió: "No lo deseo a nadie lo del avión, qué miedo, yo decía de aquí no salgo viva".

La cantante ha afirmado que a pesar del mal rato, "los pilotos fueron buenos profesionales y estamos vivos". Aunque eso sí, ha confesado que "tenía aerofobia, he ido a psicólogos, he hecho un cursillo especial, ya se me estaba quitando, era la segunda vez que volaba sin tomarme nada".

Medio año y medio después de su ruptura con Álex Pérez, con quien llevaba 13 años, ha vuelto a recuperar la ilusión. La extriunfita ha asistido con su nuevo chico sin poder ocultar su ilusión.

Natalia lo pasó muy mal cuando rompió con su ex, y esto ha hecho que ahora quiera ir poco a poco: "Yo estoy feliz y mi corazón está latiendo muy bien. Tengo los pies en la tierra, dando pasitos de plomo, sin acelerarme en nada y lo que tenga que ser, será". Ahora la cantante quiere ir tranquila y ha asegurado que no se quiere "precipitar". "Me da miedo pasarlo mal porque sé lo mal que se pasa, así que voy tranquila" ha reconocido.

Aunque dicen que de una boda sale otra boda, y a Natalia le encantaría algún día poder decir "me caso, voy a ser mamá o tengo al hombre de mi vida", todavía no es el momento y ahora va a "disfrutar" y va a dejar que las cosas fluyan: "Lo que sea, será".

Seguiría los pasos de Chenoa

La boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas ha sido muy comentada por la polémica lista de invitados que dejó a fuera a muchos compañeros de su edición de 'Operación Triunfo'.

Ahora ha sido Natalia quien también ha reconocido que, si se casase tampoco invitaría a todos sus compañeros, sino "a los que tengo relación, con los que quedo, con los que me preguntan qué tal estoy...".

"Esto es como en el colegio, te llevas bien con la gente y les tienes mucho cariño, pero luego tienes más relación con unos que con otros" ha asegurado. Y es 20 años después de su paso por la academia tienen "una hermandad que poca gente la entiende. Nos respetamos, nunca hablamos mal los unos de los otros, nos apoyamos y eso es lo principal".

