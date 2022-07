David Bustamante revela el motivo por el que no fue a la boda de Chenoa aun estando invitado

El nombre de David Bustamante también ha sido uno de los más sonados en las últimas semanas. Y es que, a diferencia de algunos de sus compañeros, él sí estaba invitado a la boda de su amiga Chenoa, pero sus compromisos profesionales le impidieron asistir.

El cantante está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional, donde está triunfando, como en lo personal. Bustamante está de gira para celebrar sus 20 años de carrera musical y también está recorriendo los teatros de muchas ciudades de España para deleitarnos con sus papel en el músical 'Ghost'.

Ahora dentro de su apretada agenda ha sacado tiempo para ir a la inauguración de las atracciones de agua del Parque Warner y, tan simpático como siempre, y presumiendo de su espectacular cambio físico, ha hablado con los medios.

El artista, exmarido de Paula Echevarría, es un amante de los toboganes y ha afirmado a Gtres que se lo pasa "como los niños pequeños, soy yo peor que ellos". David ha confesado que es "muy miedoso", pero que cuando está "en movimiento no tengo vértigo".

Después de dos años con restricciones, ahora no hay quien lo pare. "No le digo que sí a todo, pero a mucho sí. Ahora acabo de hacer un reto maravilloso como el combate de boxeo". A pesar de que perdió, y "lamentablemente" no pudo demostrar sus dotes, fue una pelea que lo "llevó al límite".

Sus planes de futuro

David Bustamante está tan volcado en su carrera, que no tiene tiempo ni para irse de vacaciones, aunque ha bromeado y ha afirmado que algunos días se escapará a Cantabria a "surfear con Shakira".

Bustamante lleva más de cuatro años con Yana Olina y lo cierto es que la pareja está enamoradísima. Siempre han demostrado ser un gran apoyo, y es 'La Velada', lugar donde boxeó, la bailarina le dejó un mensaje precioso en redes.

Ahora ha sido él quien ha aprovechado para deshacerse en halagos con su chica: "Es maravillosa desde que se levanta hasta que se acuesta. Es un gran apoyo".

La pareja está muy feliz, pero lo cierto es que cuando los periodistas le han preguntado sobre la boda, Bustamante ha afirmado que "todo llega cuando tiene que llegar".

Lo que no ha descartado ha sido una posible paternidad, y es que aunque ha asegurado que Yana y su hija en común con Paula, Daniella, se llevan muy bien, la bailarina "todavía es muy joven y sí porqué no".

