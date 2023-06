Los muchos comentarios que Verdeliss ha recibido por su nuevo cambio de look: "No me reconozco"

Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez son más las famosas que han decidido acudir a la peluquería y realizarse un cambio de look. Hace tan solo unas semanas veíamos la nueva imagen de Adriana Abenia y. en esta ocasión, ha sido Verdeliss quien ha compartido con sus casi millón y medio de seguidores su nuevo aspecto.

La influencer publica a través de sus redes sociales muchos de los cambios que realiza en su vida, por lo que su visita a la peluquería no iba a ser menos. Estefi ha publicado un vídeo en el que se puede observar el proceso de su cambio de look: desde el nuevo color que se ha puesto hasta el gran corte que se ha hecho dejando atrás su larga melena: "Piri isi ni is in cimbio ridical. Diréis lo que queráis... pero no me reconozco en el espejo. PD: me encanta!!! PD2: y amiga Laura ( @lanaco_hairstudio ) Esas mechas vainilla son arte!!!". Una nueva imagen con la que comenzar los meses de vacaciones y que Verdeliss ha compartido con una gran ilusión, ya que, como ha explicado, a pesar de no reconocerse frente al espejo le ha encantado el cambio.

El post se ha llenado de cientos de comentarios en los que se ha podido observar disparidad de opiniones, ya que ciertos usuarios consideran que la influencer está más favorecida: "Te has quitado 10 años, estás estupenda" o "Estás así mucho más guapa!!! Te favorece el pelo así más cortito", son algunos de los mensajes que ha recibido.

Pero por otro lado, algunos de los seguidores de Verdeliss han querido hacer referencia al comentario de la influencer de "no me reconozco", y es que consideran que la influencer podría abusar de los filtros en su contenido "Claro, quita el filtro, yo tampoco te reconozco, por qué tanto filtro todas, no lo entiendo". Un mensaje al que la de Pamplona no ha dudado en responder: "Ni una sola imagen de este vídeo está grabada con filtro. Y 0% toque de nada. Gracias!!! Lo tomo como un cumplido".

Actualmente, Verdeliss está centrada en sus hijos y en cumplir sus propios retos. Diariamente, la influencer comparte en sus redes sociales los distintos entrenamientos que realiza junto a su padre, quien le está ayudando a mejorar su rendimiento físico para las carreras en las que está participando. Hace unos meses, la influencer compartió que está cumpliendo uno de sus grandes sueños junto a su marido: correr maratones. Una actividad que se está tomando muy en serio, y en cada una de las competiciones que participa intenta mejorar su propia marca personal, además de animar a todas aquellas madres que al igual que ella tienen un bebé pequeño.