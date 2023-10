El motivo por el que Laura Escanes no quiere que su hija Roma sea influencer: "La exposición es lo que menos me gusta"

Laura Escanes, a pesar de ser una de las influencers más aclamadas de nuestro país, siempre ha sido muy cautelosa con su vida privada. No ha dudado en compartir su separación, su nueva historia de amor con Álvaro de Luna y su día a día con la pequeñaRoma, pero siempre con pies de plomo. Y es que, aunque las redes sociales son su principal fuente de ingresos, tiene claro que no quiere ese futuro para su hija.

La influencer ha reaparecido en la presentación del documental de su amiga Marta Díaz y, para los micrófonos de Europa Press, ha desvelado cómo afronta los cambios que este año han protagonizado su vida: "Yo solo espero que en 10 años mire atrás y no estar como esté ahora. Que las cosas hayan cambiado, que yo evolucione".

Laura Escanes en la presentación del documental de Marta Díaz | Gtres

Eso sí, no se imagina narrando su día a día en la gran pantalla: "Yo no me imagino haciendo un documental (…) Me gusta compartir cosas, pero con pies de plomo".

Laura Escanes quiere seguir conservando parte de su intimidad, de la misma forma que le gustaría que lo hiciera su hija, desvelando no querer que se dedique a crear contenido en la red: "La exposición es para mí lo que menos me gusta. También valoro mucho a la gente que se pone y dice: voy a hacer un documental para que la gente me conozca más. Yo no me atrevo a dar ese paso".

Tratando su vida más personal, Laura ha desvelado estar muy feliz con Álvaro de Luna, evitando a toda costa los planes de boda. Además, ha comentado la relación de amistad que tiene con Marta Díaz: "Este último año nos hemos unido mucho más (…) Hemos coincidido más, nuestro círculo se ha unido más y me alegro mogollón de estos proyectos".

Pues para Laura, la clave para conseguir el éxito está en rodearse "de gente que te quiera bien y que saquen lo mejor de ti".