El motivo por el que Julia Janeiro y Álex Balboa acudieron al hospital

Este miércoles se daba a conocer la noticia de que Julia Janeiro y su nuevo novio, Álex Balboa, habían acudido al hospital. Después de pasar el puente de Todos los Santos con María José Campanario, la joven pareja acudió a un hospital cercano al domicilio de la estudiante, donde entraron por la puerta de urgencias y donde permanecieron buena parte del día.

Con atuendo deportivo y de lo más relajados, por su actitud en las fotografías parece que la visita no tenía que ver con nada grave relacionado con su estado de salud. Pero nada más lejos de la realidad, según revela el programa presentado por María Patiño, la hija de Jesulín de Ubrique habría participado en una pelea que le había llevado a pasar muchas horas en el hospital.

"Hubo una pelea y se fueron al hospital. Estuvieron toda la tarde, me imagino que sería por el parte de lesiones", decía un testigo al medio. Además, el reportero Sergi Ferre ha revelado que "estaba desde las doce de la mañana y abandonó las instalaciones sobre las nueve y media de la noche".

Según cuenta, "venía aquejada con un dolor en el brazo. Le hicieron radiografías. Ella estaba muy nerviosa en el momento en el que me vio, y sorprendida". "No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado. Ella está en un momento crítico y necesita la atención y el apoyo de sus padres", desvelaba Kiko Hernández.

Además, el colaborador quiso aclarar que no se trata de su novio, Álex Balboa, y que sus padres tuvieron que venir a ayudarla: "Vinieron para salvarla de un problema muy gordo pero no es algo que tenga ella (…) Hay una tercera persona que a lo mejor no le está haciendo la vida lo más agradable posible a Juls. El problema y la preocupación no estarían relacionados con su actual pareja, quiero decir que las circunstancias que les preocupan no están relacionadas con la pareja, con este jugador".

