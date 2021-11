El motivo por el que Isabel Pantoja no quiere reencontrarse con Kiko Rivera

La muerte de Doña Ana hizo que, tras más de un año de arduas guerras, la paz por fin reinara entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Un largo y emotivo abrazo de 15 minutos fue suficiente para que madre e hijo acercaran posturas y pusieran fin a los enfrentamientos por los que habían estado un año sin verse.

Pese a que recientemente se daba a conocer que el músico en compañía de Irene Rosales y sus dos hijas, Ana y Carlota, aprovecharían el puente de Todos los Santos para hacerle una visita a la tonadillera a Cantora, su presencia en la finca se veía desvanecida después de que, finalmente, el DJ anunciara que no se trasladarían en esta señalada fecha.

Además, una desconcertante respuesta por parte de Kiko en los Premios Radiolé, donde recibió su primer galardón, ha hecho que la idea de que madre e hijo atraviesen verdaderamente por un buen momento se vea tambaleada: ''Quién sabe si en 2022 o 2023. Las cosas de palacio van despacio'', manifestaba en referencia a la reunión familiar que nunca tuvo lugar.

Sin embargo, pese a que pensábamos que la reconciliación ya era más que una realidad, ahora 'SEMANA', gracias a una fuente muy cercana a la cantante, ha revelado que la folclórica no se ve capaz de olvidar todo lo que su primogénito ha ido diciendo sobre ella durante este último tiempo. Y es que, ni la invitación a la entrega de premios por parte del primo de Anabel Pantoja a la tonadillera, a la que esta última además no asistió, ha hecho que esas rencillas queden aparcadas.

Según informa la mencionada revista, Isabel no puede perdonar de un día para otro todas las acusaciones del sevillano: ''Es muy orgullosa y rencorosa y todo lo que Kiko ha dicho de ella no lo va a olvidar jamás. Ha dicho barbaridades de ella y eso no lo perdona Isabel ni con un abrazo de 15 minutos. Los que la conocemos nos parecía imposible que fuera a recibir a su hijo con los brazos abiertos. Una cosa es lo que ocurrió cuando murió doña Ana y que le abriera las puertas de su casa y se fundieran en un abrazo, pero otra es que ahora se siente con él como si nada. Eso es impensable'', revelan fuentes al citado medio.

Estas mismas personas aseguran que si este reencuentro no se ha producido es, casi seguro, por la artista: ''Seguro que o le ha puesto alguna excusa para que su hijo no acuda o le ha reprochado algo para que sea Kiko quien, molesto, haya decidido no ir, sin saber que en realidad quien lo ha decidido ha sido ella'', confiesan.

