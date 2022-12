El momento incómodo entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton del que todo el mundo habla

Guillermo y Kate Middleton han hecho, este mes diciembre, su primera visita a Estados Unidos como príncipes de Gales, en motivo de la entrega de Premios Earthshot, una iniciativa, lanzada en 2019 por el nuevo heredero al trono británico, que tiene el objetivo de buscar soluciones a los problemas ambientales durante la próxima década.

El día de la ceremonia, fotógrafos y reporteros esperaban la llegada de los "royals" británicos para sacar todo tipo de titulares y, como ya es habitual, el outfit elegido por Kate protagonizó la mayoría de ellos. Sin embargo, en las redes sociales todo el mundo hablaba de otro detalle: el supuesto "feo" que le hizo Guillermo a su esposa.

En un vídeo que ha circulado por Twitter, se puede ver a Middleton buscando la mano de su marido y este apartándosela al instante. "Está claro que no duermen en la misma cama", "qué frío me parece", "este matrimonio está acabado", "no están enamorados", "tienen celos de Harry y Meghan Markle", son algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en respuesta a estas imágenes.

Todas estas teorías apuntan a que la pareja no se ama y algunos dicen hasta que se trata de un matrimonio de conveniencia. Pero la realidad de este momento incómodo podría tener una explicación más lógica, que es la que ha apuntado Patrycia Centeno, una tuitera experta en estética política y corporativa:

Ella señala que se trata del protocolo que deben seguir en los eventos oficiales, pero que en esta ocasión a ella le pudieron las ganas de pasear de la mano de su marido.

Comparaciones con Melania Trump

Esta escena ha sido comparada con una que protagonizaron el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la ex primera dama, Melania Trump. Aunque en esa ocasión fue ella quien le negó la mano a su marido. De hecho, es una escena que se repitió en más de una ocasión.

Memes con el vestido de Kate

La escena de la llegada de los príncipes de Gales no solo fue comentada por el gesto de Guillermo, el vestido de Kate - aplaudido por muchos- se convirtió en la comidilla de los usuarios más bromistas.

Al ser del mismo color que un croma, los montajes no tardaron en aparecer: Kate con un vestido de pizza de pepperoni, Kate como un esqueleto, Kate como el Grinch…

En definitiva, lo único que se salvó de las bromas de las redes sociales fue la gargantilla de esmeraldas que lució la princesa de Gales, una joya histórica que pertenecía a la Reina María y que en su día llevó Lady Di. Esta última, además, la utilizó, no solo como collar, también como adorno para la cabeza.

