Miguel Ángel Muñoz aclara qué relación tiene con la infanta Elena tras sus cómplices fotos

Miguel Ángel Muñoz se encuentra atravesando un imparable y dulce momento profesional. Mientras todavía saborea el éxito de '100 días con la Tata', su primer documental como director, se prepara para interpretar a Julio Iglesias en la nueva serie sobre su vida y también se encuentra inmerso en su nueva película.

Es precisamente en la presentación de esta última donde hemos podido ver al actor, lugar donde ha confesado varios aspectos por los que 'Otro lugar' es un film muy especial para él.

Más allá de porque la cinta fuera su primer rodaje tras el confinamiento también ha sido su reencuentro con Pablo Puyol más de 20 años después de que coincidieran en 'UPA Dance', serie original de Antena 3.

''Nos habíamos reencontrado en una serie, pero él hizo algo un papelito y aquí hemos tenido la oportunidad de pasar un mes y medio juntos, junto con Jesús del Cerro que era director de 'Un paso adelante' y productor ejecutivo de la serie, y ha sido como volver veintiún años atrás en un proyecto que nos marcó tanto a los tres", ha señalado.

Sus inesperadas fotos con la infanta Elena

Pero al margen de lo que atañe a sus proyectos laborales, el intérprete se convirtió en noticia hace unos días tras el inesperado dúo que formó con la infanta Elena. Y es que, ambos fueron vistos en actitud divertida y cercana en la celebración del torneo Longiness Global Champions Tour 111 CSI en Madrid.

Una evidente complicidad que se vio reflejada en las imágenes que vieron la luz y sobre las que ahora Miguel Ángel se ha pronunciado para esclarecerlas. Asegurando que la hija del rey emérito no se ha enamorado de él, ''no hombre, no'', afirma sonriente que se conocen y son ''amigos'' desde ''hace muchos años''.

La infanta Elena y Miguel Ángel Muñoz en el Club de Campo | Gtres

"En las distancias cortas es estupenda, pero ya los detalles también me los guardo para mí", revela cuando las cámaras de 'Europa Press' le preguntan cómo es Doña Elena.

"Nos reíamos porque estábamos en un evento deportivo muy importante, en la Formula 1 de la hípica, y a ella le gusta mucho el deporte, a mí también. Y luego compartimos de la vida, de 'Cien días con la Tata' que me felicitó mi trabajo y por todo lo que había hecho y estuve muy a gusto con ella", ha desvelado.

Seguro que te interesa...

Ana Guerra reacciona a lo que su ex Miguel Ángel Muñoz dijo sobre ella