Merche y Verónica Romero, exparejas de Álex Casademunt, recuerdan al cantante en el primer aniversario de su muerte

Este miércoles se cumple un año del triste fallecimiento de Álex Casademunt: un año desde aquel 2 de marzo de 2021 donde el querido cantante de 39 años perdía la vida en un trágico accidente de tráfico en Mataró.

Su pérdida supuso un antes y un después tanto en su familia como en el mundo de la música, pero también en sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo' que a lo largo de estos 365 días han ido inmortalizando en sus respectivas redes sociales la gran ausencia que la muerte del catalán ha dejado en sus vidas.

Ahora, en el primer aniversario de su fallecimiento, las redes se han vestido de luto para homenajear al que sus seres queridos siempre recordarán como el de la sonrisa infinita y el de la energía incansable.

Rostros conocidos han querido rendirle un precioso tributo a través de sus perfiles, dejando prueba una vez más de lo presente que le tienen en sus memorias. Como ha sido el caso, entre otros muchos, de la que en su día fuera pareja del artista durante más de cuatro años, Merche, y con quien Álex mantenía una estrecha amistad que seguía vigente hasta el terrible día.

''Un año sin ti… y me sigue pareciendo mentira. T’estimo molt, Álex'', ha escrito la artista junto a una fotografía de cuando ambos eran jóvenes en la que aparece dándole un beso a Casademunt.

Otros muchos también han buceado en el baúl de los recuerdos para rescatar los momentos más mágicos que pasaron con el artista. Verónica Romero, quien también fue su compañera de academia y quien también mantuvo una relación con el catalán, ha compartido un tierno vídeo de su pasado en el que ambos aparecen de lo más felices y sonrientes.

''Me quedo con tantos momentos vividos contigo... Gracias por hacerme reír tanto. La risa es la mejor medicina y a mí me has sanado. Gracias por hacerme sentir tanto, como ves esa mirada lo decía todo. Gracias por enseñarme el significado del amor incondicional. Gracias por enseñarme que la vida son momentos. Que hay que vivir el presente y tú lo hacías siempre. Gracias por tu alegría, por tu música, por tu instinto de protección, por tu forma de ser... Gracias por ser Tú. Gracias por ser luz. Te quiero mañaco'', ha escrito la de Elche.

Quien tampoco ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras ha sido su gran amiga Ares Teixidó, quien en su día confesó que habló con él ''cuarenta minutos antes del fatal accidente''.

Lejos de compartir únicamente imágenes y vídeos de ambos, la televisiva ha optado por publicar una conversación de WhatsApp en la que se puede leer como Álex le decía ''te quiero, mi amor, y velaré por ti siempre''. Un incondicional mensaje al que ahora ella misma ha añadido junto a la publicación: ''Y lo sigues haciendo desde donde estás, amigo mío''.

