El mensaje con el que Ana Guerra le muestra su apoyo a Víctor Elías tras la muerte de su madre

Las redes sociales a veces no solo son el reflejo de las cosas buenas que nos pasan y vivimos, sino que en ocasiones también sirven para desahogarse y para hacer alguna que otra reflexión con la que mostrar nuestra parte más humana a nuestros seguidores.

Víctor Elías compartía este domingo una dura noticia y una de las más tristes de su vida: el fallecimiento de su madre, la actriz Amelia Álvarez del Valle.

El actor le ha dedicado unas bonitas y cariñosas palabras de despedida a la mujer de su vida.

"En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial", empezaba escribiendo el intérprete en su perfil de Instagram donde acumula más de 250 mil seguidores.

"Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados", confesaba afirmando que "ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas".

Víctor ha hablado del gran ejemplo que ha sido su madre en su vida, no solo en lo profesional, donde ha sido su mejor referente, sino también en lo personal: "Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas".

En estos duros momentos, el actor también ha aprovechado para recordar a su padre: "Cuida de ella allí arriba y quereros cómo lo hacíais aquí", señalaba. "Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido. Te quiero", así terminaba Víctor este mensaje cargado de emociones a su madre.

Ana Guerra, su apoyo incondicional

Las redes no han tardado en hacerse eco de la triste noticia y de llenar de emotivos comentarios esta galería de imágenes que el intérprete ha compartido con sus seguidores donde aparece él junto a su madre.

Entre todos los compañeros y amigos que le han dedicado unas bonitas palabras de ánimo, como Roberto Leal, Marc Clotet o Blas Cantó, también lo ha hecho Ana Guerra, su novia desde hace varios meses.

La cantante, que también se ha mostrado muy afectada, está siendo el gran apoyo de su chico en estos momentos. "Velará por ti y te acompañará para siempre. La echaremos de menos", escribía Ana, demostrado así la buena relación que mantenía con la madre de Víctor.

