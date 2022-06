Ana Guerra revela la mala relación que había con Víctor Elías antes de ser novios

Hace unos meses, concretamente en San Valentín, Ana Guerra y Víctor Elías compartieron en redes su romance. La pareja eligió un momento de lo más acertado para hacer pública su relación donde compartieron un vídeo y una canción con la que anunciaban que estaban juntos fundiéndose en un bonito beso. Una relación que a muchos pilló de sorpresa, y que para otros ya era un secreto a voces tras haberles vistos disfrutando de un paseo por la capital en una actitud muy cariñosa.

Sin embargo, aunque es cierto que los comienzos de las relaciones son muy bonitas, también es verdad que en ocasiones no todas empiezan con buen pie. Es el caso de esta pareja que, aunque a día de hoy se quieren y se admiran, sus inicios no fueron idílicos.

En más de una ocasión, tanto Víctor como Ana han hablado de sus 'rifirrafes' antes de iniciar su relación. Y es que, cuando la pareja se conoció había cierta tensión entre ellos. Ninguno era plato de buen gusto para el otro. Pero como bien dice el refrán… 'Del amor al odio hay un paso' o, como ha explicado Ana en su última aparición a Gtres "una delgada línea".

La extriunfita ha asistido a los Premios Alcazaba con un estilo muy "de princesa rockera" y se ha mostrado de lo más emocionada por recibir un reconocimiento por su talento.

Allí, una vez más, ha aprovechado para hablar de su historia con el actor, donde ha confesado que no sabe si tendrán un hueco para escaparse este verano y desconectar unos días, pero que están muy felices.

Compaginar trabajo y amor no es una tarea fácil, pero como ella misma ha dicho "es maravilloso siempre y cuando las cosas se disocien súper bien y no se mezcle nada".

Feliz por recibir un premio

Con una sonrisa de oreja a oreja, y con los nervios a flor de piel, ha confesado estar emocionada con este nuevo reconocimiento: "Se premia el talento, pero yo creo que, si no lo exprimes, ni lo trabajas y no le echas horas, al final te quedas siendo mediocre dentro de tus posibilidades", contaba Ana.

Desde muy pequeña siempre ha tenido claro cuál quería que fuese su camino, pero bien sabe ella que "si no le hubiese echado muchas horas o no hubiese estudiado una carrera" quizás no habría tenido tanto éxito.

Entre risas, también ha reconocido que los premios que recibe los mete en "un armario porque no le gusta verlos". Ana siempre ha demostrado tener los pies en el suelo y no quiere "acostumbrarse a algo que no es real".

