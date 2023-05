El mensaje de Juan José Ballesta a su ex que aclara cómo están actualmente tras un tiempo de tensa relación

Juan José Ballesta ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su ex y madre de su hijo, Verónica Rebollo. El actor ha compartido una imagen de ella en solitario montada en un coche en la que ha escrito: "Felicidades a mi Vero. Cuando has estado tanto tiempo con alguien, aunque ya no estéis juntos, no dejan de ser FAMILIA hasta la muerte. Ya no es tu pareja, pero sigue siendo tu FAMILIA. Lo hemos pasado genial hoy en el cumple con toda la familia". Una felicitación con la que Juan José ha despejado cualquier tipo de duda sobre la relación que existe entre ambos, siguen separados.

Juan José Ballesta felicita a su expareja Verónica Rebollo | Instagram

Hace casi dos años desde que el actor anunció que Verónica y él habían tomado caminos separados después de más de quince años de relación y un hijo en común. Fue ella quien tomó la decisión de "darse un tiempo", lo que no cerraba del todo la posibilidad de una posible reconciliación que finalmente no sucedió, ya que ambos rehicieron sus vidas con otras personas.

La relación que mantuvo el actor con su nueva novia no terminó de cuajar y tras terminarse él prefirió centrarse en su hijo y su exmujer. Además, Juan José explicó entonces que él estaría encantado de retomar la relación con Verónica y estar felices junto a su hijo.

Tras pasar unos meses 'desaparecido', Juan José ha vuelto a compartir contenido en las redes sociales. El actor reapareció con una imagen junto a su hijo, y desde entonces hace publicaciones más frecuentemente. En uno de los posts que compartió fue sobre su entrevista con Jordi Évole para su programa de La Sexta 'Lo de Évole': Un encuentro en el que el intérprete se abrió con el presentador y habló tanto desde la cara oculta de su profesión como de Verónica. Y es que Juan José confirmó que ella siempre será la mujer de todas sus vidas, y con la felicitación que le ha dedicado lo ha mostrado, ya que como él mismo ha dicho, a pesar de no ser pareja, siempre estarán el uno para otro porque son familia.