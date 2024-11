Máximo Huerta cuenta cómo ha vivido la DANA tras días incomunicado: "Tardaremos mucho en recuperarnos"

Nadie se esperaba que el mes de octubre terminase con una de las mayores catástrofes de nuestro país. La DANA ha dejado un escenario desolador tras su paso por la Comunidad Valenciana y prácticamente todos los rostros conocidos con voz en las redes sociales se han hecho eco de la situación. Entre ellos, Máximo Huerta, que ha desvelado cómo ha vivido la situación desde Buñol.

El pasado 31 de octubre, el escritor tenía un viaje previsto hacia Madrid para presentar su nuevo libro, Mi Pequeña Librería, pero sus planes se tuvieron que cancelar. "El drama es inmenso en mi tierra. He intentado llegar a la estación del AVE, pero con suerte hemos podido regresar a casa en un cambio de sentido. La autovía A3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche, he llegado a casa", escribía en un post en su Instagram.

Tras días sin compartir nada en las redes sociales y creciendo la preocupación en nuestro país por la situación, el escritor conseguía "un rato de cobertura" para informar sobre la situación que estaba viviendo. "En casa estamos bien y la familia de Utiel también. Por fin, tras tres días pudimos comunicarnos. Hay luz y agua en casa", escribía.

Y es que, la magnitud de la tragedia ha sido algo que nunca se habría imaginado este país. Durante tres días, Máximo Huerta y su madre estuvieron incomunicados, sin saber si su familia estaba bien o qué estaba pasando. Por suerte, Buñol apenas ha sufrido daños y todos se encuentran bien.

Así lo ha comunicado en una nueva publicación, en la que ha compartido vídeos de algunos de los destrozos de su pueblo, comunicando que allí no ha habido víctimas mortales. "Me he pasado el día paseando con Doña Leo por Buñol, por las zonas que han sido afectadas por la DANA. Hablaba con los vecinos, nos contábamos detalles y nos hacíamos preguntas entre amigos", ha escrito.

Además, el escritor ha querido mandar un abrazo a todos los vecinos de los pueblos más afectados por esta DANA que ha calificado como "catástrofe", subrayando que su corazón está con todos los valencianos y especialmente con Utiel, donde nació: "Tardaremos mucho en recuperarnos".