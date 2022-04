María Pombo es una de las influencers más seguidas en nuestro país, es un auténtico referente para muchas personas. Por eso, es habitual que hable de su día a día con su enfermedad, la esclerosis múltiple.

Ahora, en una reciente entrevista con Bertín Osborne, Maria Pombo ha hablado sobre cómo afecta su enfermedad a su vida diaria, pero también de su infancia, la maternidad, y su carrera.

Uno de los momentos más duros de Maria Pombo

Durante la entrevista, María Pombo recordó cómo se sintió cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple, y asegura que fue algo difícil de asimilar. "Estuve 15 días sin subir nada, del shock. No tiene cura, pero hay muchísimos tratamientos. Lo que pasa es que si lo vas cogiendo tarde no hay marcha atrás", explicó.

Sin embargo, una de las experiencias más duras de María fue conocer su diagnóstico, ya que se enteró de que estaba embarazada tan solo unos días antes de tener su primer brote. "Pensaba que mi bebé no iba a sobrevivir".

Otra de las preocupaciones principales de la influencer es dejar de ser autosuficiente: "No quiero ser una carga y que se preocupen por mí o no acompañar a mi hijo en su boda porque no pueda andar".

Y aunque al principio fue algo complicado de aceptar, ahora afronta la enfermedad como un aspecto más de su día a día: "La esclerosis no me define, es parte de mí pero no quiero que me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre... Pero inevitablemente piensas ¿será verdad? Tuve el ejemplo de mi madre que siempre ha tenido tanta fuerza, en casa lo llevamos bien".

La perspectiva de Pablo Castellano

En cuanto a su marido, Pablo Castellano, también contó su experiencia cuando se enteró de que María Pombo tenía esclerosis múltiple.

"Con miedo. Yo soy un poco hipocondriaco y muy mal enfermo, y me ponía en lo peor", explicó. Pero juntos han formado una familia, y se apoyan incondicionalmente, "Somos una piña todos".

