María Pombo reacciona al embarazo de Dulceida: "Siempre hemos querido ser madres, lo tenía muy claro"

Aunque hace unos meses salió a la luz que María Pombo y Pablo Castellano habían atravesado una crisis -muy comentada- en su matrimonio, ahora están disfrutado de uno de los momentos más dulces de sus vidas. Y así lo ha dicho feliz y con brillo en los ojos la influencer en la alfombra roja de los Premios Laureus, donde no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press junto a su marido y confesar si quieren o no ampliar la familia.

Recién aterrizados de Puerto Rico, la pareja ha confesado que no se podía perder este evento celebrado en el Palacio de Cibeles de la capital. Sobre todo teniendo en cuenta que Pablo se ha convertido en todo un deportista tras su paso por El Desafío. "Ojo que ha sorprendido. Él mismo se está descubriendo, empezó como que no y de repente mira", ha explicado María, a lo que su marido ha añadido: "Había cosas que si no llega a ser por El Desafío no lo hago".

María Pombo y Pablo Castellano en los Premios Laureus | Gtres

Ambos han confesado que Martín se ha convertido en un fiel seguidor de la trayectoria televisiva de su padre, viendo cada sábado por la mañana el programa de Antena 3. Y en su forma de hablar de la familia que han logrado crear se puede apreciar que después de la tormenta llega la calma: "Creo que estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Mis padres nos lo repiten mucho, que aprovechemos mucho estos años con los niños pequeños, con nuestra vida, con la familia… Estamos viviendo un momento muy dulce".

Además, ha coincidido esta nueva etapa para la pareja con el embarazo de Marta Pombo, que también tiene una niña junto a Luis Zamalloa y que se ha convertido en la prima favorita del pequeño Martín. La hermana de la influencer está esperando mellizos y, aunque ya sabe qué sexo son, no ha querido desvelar por el momento el secreto. Pero ¿a María le gustaría ampliar la familia? "Un tercero sí, no un tercero doble", ha dicho entre risas. Aunque son pocas las probabilidades de tener un embarazo doble, las hay. "Últimamente está de moda. Mi primo, tu hermana…", ha confesado Pablo, a lo que María ha respondido que en ese caso entonces se tiene que pensar quedarse embarazada de nuevo.

María Pombo y Pablo Castellano en los Premios Laureus | Gtres

Y, hablando de niños y de maternidad, la noticia de este mes ha sido el embarazo de Dulceida, que el pasado domingo anunció que lo que espera junto a Alba Paul es una niña. "Un sueño, cuando venía a ver a Martín siempre decía: estoy deseando ser madre. Siempre ha sido un deseo, como el mío, siempre hemos querido ser madres, lo tenía muy claro. Estoy muy feliz por ellas", ha confesado María. Y es que, aunque tras la ausencia de la hermana Pombo en los Premios Ídolo se ha especulado mucho con un enfrentamiento entre ellas, ha querido dejar claro que no es verdad: "No soy de sus grandes amigas. No voy a estar en momentos súper importantes, pero es alguien a la que quiero un montón. No es que la aprecie, es que la quiero y admiro un montón".