María Iborra homenajea a su madre Veronica Forqué cuando se cumplen casi 2 meses de su muerte

El pasado 13 de diciembre Verónica Forqué, ganadora de cuatro premios Goya, se quitaba la vida en su domicilio, a sus 66 años de edad. La causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura, tal y como revelaba la autopsia.

Su única hija, María Forqué, se quedaba devastada tras conocer la noticia. Días más tarde la revista 'Shangay' publicaba una carta en la que la joven hacía una reflexión sobre la decisión tomada por su madre: "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también. Hay muchas cosas que existen y no vemos; mi madre es una de ellas".

"De nuevo, debo recordar que ella vino a dar luz. Ya no se veía capaz de darla como ser humano en la Tierra y decidió irse a un plano más elevado, y no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz. Hay que respetar su decisión: a ella lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado. La siento ocupada ayudando a mucha gente ahora mismo, porque es un ángel", decía María.

La joven reflexionaba: "Tenemos que cambiar esta manera triste y negativa de ver la muerte en Occidente porque es irreal y nos hace sufrir. Y el suicidio también está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia. ¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente. Tengamos respeto".

"Te quiero infinito, mamá. ¡Qué envidia que ya sepas qué hay después de la muerte terrenal! Te siento, y nos vemos pronto, en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo'', terminaba diciendo.

Este viernes, casi dos meses después del trágico suceso, María recordaba a su madre haciéndole un pequeño homenaje en sus historias de Instagram a través de la publicación de una fotografía de Verónica en blanco y negro a la que acompañaba con un escueto texto: "Mom" (mamá), junto a un emoticono de un corazón y una gota de sangre que parece que simula una lágrima de tristeza color rojo.

María Forqué homenajea a su madre | Historias de Instagram María Forqué

