Lolita Flores revela cuándo fue la última vez que habló con Carmen Sevilla: "Me despedí de ella cuando lo tuve que hacer, hace 13 o 14 años"

Este martes pasado conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Carmen Sevilla a los 92 años tras una larga lucha contra el Alzhéimer. Una noticia con la que todo el mundo se quedó sorprendido e Internet no tardó en llenarse de mensajes recordando tanto la trayectoria profesional de la artista como la gran persona que era.

Entre los mensajes destacó el de Lolita Flores, y es quesu familia y Carmen siempre han estado muy unidas: "Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen , desde que era una niña , me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre, tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo, Carmen de España, Carmen mi amiga, Carmen del mundo, una estrella como tú es muy difícil que se apague, te quiero y te querré, lo siento mucho @augustoalguero muchísimo, y tú lo sabes, te daría un abrazo largo y un beso gigante, se te va tu madre para el mundo CARMEN SEVILLA única e irrepetible, descansa Carmen descansa".

Este miércoles pasado, tenía lugar en Madrid la presentación de 'El Mundo Secreto de Árbal', el primer libro que ha escrito Elena Furiase.

Elena Furiase presenta su libro junto a su madre Lolita Flores y su hermano Guillermo | Gtres

Un evento en el que la actriz ha estado rodeada de su familia, y su madre, Lolita Flores ha hablado con la prensa y ha hablado sobre la pérdida de Carmen Sevilla: "Para mí Carmen llevaba ya ida hace muchísimo tiempo, lo he puesto en Instagram, la he echado muchísimo de menos, ha sido un palo saber que se ha ido, yo respeto absolutamente todo y no voy a decir nada".

En cuanto a si se pudo despedir de ella, comenta: "Yo me despedí de ella cuando me tuve que despedir, hace 13 o 14 años, hablé con ella por teléfono y fue la última vez que hablé con ella, yo sabía que estaba malita", y es que Carmen siempre ha estado muy unida a la familia Flores debido a la gran amistad que tenía con la madre de Lolita.

En cuanto al reconocimiento que ha tenido su madre por el colectivo LGTBI, comenta: "Para mí muy emocionante, lo puse en Instagram, me hinché a llorar, estuve llorando prácticamente todo el evento porque pusieron vídeos, luego salió un imitador de ella maravilloso, me trataron maravillosamente bien y es un colectivo que ha estado en mi casa siempre, aquí en el libro hay un ogro que se llama risorio, que también pertenece a ese colectivo, la misma educación que nos ha dado mi madre a nosotros, queriéndolos, admirándolos y respetándolos, esa educación se la he dado yo también a mis hijos, en este libro está reflejado".

Lola Flores recibe un premio en el Orgullo de Madrid | Instagram

Con la despedida a Carmen Sevilla y el reciente homenaje que ha recibido su madre, Lolita ha vuelto a recordar muchas facetas de su progenitora, como su papel de abuela, y es que tanto Elena Furiase como Alba Flores la llamaban "Ole ole", un curioso apodo que se inventó su sobrina: "Eso fue cosa de mi sobrina, como mi madre les bailaba y les decía 'ole, ole' Alba le puso Ole Ole". Por su parte, Lolita ha fomentado el nombre que utilizan sus nietos para dirigirse a ella: "Me llaman agüela Lolita, con g. Cosa que yo les inculco desde muy chiquititos".

En cuanto al propósito principal de su vida, Lolita lo tiene claro: "Ver crecer a mis hijos, a todos los niveles, verlos crecer como artistas, profesionales y sobre todo ver crecer a mis nietos. Lo que Dios me dé de vida, se lo agradeceré".