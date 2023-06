Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla, confirma que su madre será despedida de manera "estrictamente íntima y familiar"

Desde que Carmen Sevilla fue diagnosticada de alzheimer en 2009 y abandonó la vida pública en 2010, su hijo Augusto Algueró veló porque la intimidad de su madre fuese respetada en todo momento y el público no viese su deterioro cognitivo y físico. Y tras su muerte este martes a los 92 años después de dos días ingresada en la unidad de cuidados paliativos en la Fundación Jiménez Díaz, no ha cambiado un ápice la decisión que tomó hace 13 años. Por eso, y aunque muchos confiaban en que la artista, uno de los rostros más queridos de nuestro país, tuviese una despedida multitudinaria, no será así.

Rompiendo el hermetismo que no le ha abandonado en ningún momento durante la enfermedad de su madre, Augusto ha enviado un comunicado a la agencia EFE para confirmar que, por decisión propia, la emblemática actriz, cantante y presentadora no tendrá capilla ardiente.

Carmen Sevilla y su hijo, Augusto Algueró | Gtres

Un texto en el que el único hijo de Carmen ha agradecido la "dedicación y profesionalidad" del equipo médico de la Fundación Jiménez Díaz que ha tratado a su madre en sus últimos días y, en especial, al personal de la residencia Orpea Aravaca, en la que residía la artista desde 2015. "Me quedo muy en paz de que, como católica que era, haya recibido la extremaunción antes de su fallecimiento", ha reconocido.

A continuación, Augusto también ha tenido unas palabras para los amigos y compañeros de profesión de su madre, el público y los medios de comunicación por el "interés y preocupación" que han transmitido en todo momento por su progenitora, destacando que Carmen vivió durante su enfermedad "un proceso largo y doloroso" que la prensa ha sabido "respetar".

"Ahora ha llegado el final y nos toca despedirnos de ella. Lo haremos de una manera estrictamente íntima y familiar. Sé que vais a respetar nuestra voluntad, tal y como habéis hecho hasta el momento", ha añadido, confirmando así que no habrá capilla ardiente ni último adiós a Carmen. "Agradecemos muchísimo vuestra comprensión y todo vuestro cariño", ha concluido.