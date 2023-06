Guillermo Furiase opina sobre la decisión del hijo de Carmen Sevilla, Augusto Algueró, de despedir a su madre de forma íntima

Demostrando que el talento de las Flores no conoce límites, y que no solo corre por sus venas el arte de la canción y la interpretación, Elena Furiase debuta como escritora con una novela juvenil: 'El mundo secreto de Árbal'.

"Han sido dos años de mucho trabajo, de mucho pensar, de mucha creación. Con 13 años se me vinieron personajes, pequeños esquejes, un bosque encantado... mi madre lo leyó y me dijo que siguiera con esta historia que tenía buena pinta. Y yo 'anda ya, quién se lo va a leer'. Veinte años después me dije voy a recuperar esto. Y creo que ha merecido la pena y ahora los nervios, la incertidumbre de que guste" ha explicado la hija de Lolita Flores durante la presentación del libro, que ha tenido lugar este miércoles y en la que, como no podía ser de otra manera, ha estado arropada por algunas de las personas más importantes de su vida: su madre, su marido Gonzalo Sierra, su hermano Guillermo Furiase y amigos como Esmeralda Moya, Mariola Orellana o Jorge Sanz.

Elena Furiase presenta su libro junto a su madre Lolita Flores y su hermano Guillermo | Gtres

Ilusionada, y confesando que su familia lo ha ido leyendo "a trompicones porque no tienen mucho tiempo", Elena ha revelado que, aunque es algo que ha mantenido oculto todo este tiempo, escribe desde que era una niña y 'El mundo secreto de Árbal' no será su único libro: "Tengo muchas cosas escritas, no solo de fantasía. Tengo guiones, tengo relatos cortos, tengo adaptaciones de cuentos ya escritos, reflexiones mías de mi vida... y tengo historias en la mente que todavía no he escrito".

Su próximo reto, un libro de autoayuda, "de salud mental". "Tengo muchas cosas en mi cabeza que me gustaría compartir con la gente y siempre he tenido como miedo al rechazo en este mundo que es nuevo para mí, y mucha vergüenza también. Pero llegas a una edad en la que dices, 'pero qué tonterías' si necesito expresarlo de alguna manera, por qué no. Ya iréis viendo" ha señalado. "Son reflexiones que escribí en épocas de mi vida en las que he flaqueado un poco como todos, que hemos tenido momentos en los que no estamos del todo bien. Y en un futuro me gustaría escribirlas para ayudar a otras personas a que si pasan por eso que vean que ni están locas ni es una enfermedad que no se cura" adelanta.

Una faceta de escritora que compagina a la perfección con su carrera como actriz y con la maternidad de los pequeños Noah y Nala: "Estoy muy feliz, muy cansada, pero cuando uno se cansa, lo más bonito es cuando uno está feliz por agotamiento". "Cuando tengo un objetivo intento alcanzarlo y cuando lo he alcanzado enseguida voy a otro. Mi misión es poder seguir trabajando de lo que me gusta, vivir de ello y tener objetivos todo el rato. cosas que te hagan replantearte y que te hagan moverte por dentro y no quedarte estancado" reconoce.

En la presentación de su libro, un recuerdo muy especial para Carmen Sevilla, íntima amiga de su abuela Lola Flores y una persona muy importante para toda su familia. "Yo hacía mucho que no la veía por razones obvias, pero sí que la recuerdo porque hubo una época de pequeña que venía mucho. La recuerdo como era ella, única, irrepetible, una grandísima artista que abrió caminos en todos los aspectos" ha destacado, asegurando que a pesar de su éxito "fue una mujer humilde. Ella sentada en su trono pero creo que nunca fue altiva". "Carmen Sevilla será siempre Carmen de España y vivirá en nuestros corazones para siempre, como mi abuela, pero ahora la protagonista es ella" ha afirmado.

Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hermana, Guillermo Furiase ha sido uno de los asistentes a la presentación. Orgulloso, el cantante ha destacado de Elena que "hace tiempo que despuntaba con su cerebro, es una maravilla, una mujer súper creativa desde pequeñita y a mí siempre me han encantado sus historias". "Somos uña y carne más que hermanos somos mejores amigos, tenemos mucha confianza" presume.

Un talento para la escritura que él, como confiesa, comparte en cierto modo: "Nunca me he metido a desarrollar un cuento, pero las canciones son pequeñas historias". Y, aunque está centrado en su carrera musical, reconoce que no le importaría "probar" suerte como actor.

A pesar de que está feliz con Ruth Ferres, con la que mantiene una discreta relación desde hace meses, Guillermo prefiere no revelar ningún detalle de su chica y, aunque confiesa que está feliz todavía no se ve como padre: "Ni me lo planteo. De tío me gusta más ahora. Si me veo, pero dentro de poco, no ahora mismo que tengo muchas misiones y muchas cosas por cumplir como para ser padre ahora. No, no, no, por favor, además tengo pelo aún" ha bromeado.

Recordando con mucho cariño a Carmen Sevilla, el hijo de Lolita ha asegurado que entiende perfectamente la decisión de Augusto Algueró de despedir a su madre en la más estricta intimidad. "Me parece que las familias son privadas, que cada uno lo gestione o hagan el tributo como ellos consideren, yo creo que cuando pasan cosas así lo mejor es que se quede en casa" ha afirmado.

Por último, y ante la llamativa ausencia de su padre en un día tan especial para Elena, Guillermo ha explicado que se encuentra "bien". "Alejado de todo esto que también le sienta bien a veces. Pero está más feliz que todos nosotros creo" confiesa.