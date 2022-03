Laura Escanes decidía responder en redes sociales a los reproches que ha recibido sobre su actitud y comportamiento durante el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Estos últimos días estamos viendo como posts sobre la vigente guerra están ocupando las redes de muchos rostros conocidos. Algo que también se ha visto plasmado en el perfil de la influencer que, aparte de visibilizar la delicada situación, también optaba por publicar el contenido que suele compartir habitualmente.

En consecuencia, los followers de Escanes se le han echado encima con comentarios como: "Estamos en guerra por favor", a lo que Laura respondía irónicamente: "Es verdad, yo como experta en geoestrategia política, estoy elaborando un informe que os haré llegar a vosotros y a Ursula Von der Leyen".

Minutos más tarde se pronunciaba en sus historias de Instagram justificando las razones por las que prefiere mantenerse al margen de este tema: "Ayer subí Tik Toks bailando y bueno, no me sorprenden este tipo de comentarios, pero quiero recordar algo. Está genial que como influencers publiquemos noticias relevantes, demos nuestra opinión o intentemos visibilizar según qué temas. De hecho, yo misma he publicado noticias y post sobre la guerra", comenzaba explicando.

"Pero también está genial si decidimos no hacerlo, si dejamos de hacerlo o si hacemos otro tipo de contenido. A veces es por desinformación y porque, efectivamente, no soy experta en el tema y no voy a ir de algo que no soy, fingiendo que me entero de lo que pasa en Ucrania y Rusia desde hace años. No, no soy una experta", puntualizaba la influencer.

"Pero otras veces si no digo nada o hago otro tipo de contenido, es porque intento evadirme de la mierda de noticias, vídeos y fotos que tenemos que ver en todas las redes sociales, noticias, periódicos y demás que me rompen el corazón", terminaba confesando Escanes.

Laura Escanes responde así a quienes le recriminan su actitud frente a la invasión rusa en Ucrania | Instagram

Seguro que te interesa...

Laura Escanes sufre una reacción en su rostro tras mezclar dos productos de belleza: ''Casi ardo en llamas''