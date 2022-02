Laura Escanes cuenta el motivo por el que tiene que pasar por quirófano

Laura Escanes anunciaba en redes sociales hace varios días que debía someterse a una intervención con motivo de un problema físico del que uno quiso dar más detalles: "No estoy preocupada porque todo está bien y no es nada grave, pero bueno, me confirman lo que ya sospechaba y es que seguramente, en algún momento, me tendría que operar".

"Es una intervención rápida, no tiene nada de grave, tampoco me voy a poner a contar detalles por aquí, pero todo está bien, es un rollo. Si pienso que me tengo que operar pues obviamente me agobia, me rayo, pero bueno, es lo que hay y ya está", expresaba Laura en su Instagram.

La influencer informaba recientemente a sus seguidores que debía someterse a una colonoscopia este viernes, ya que se trataba de una prueba previa a la intervención: "Hola, este viernes me hacen una colonoscopia", así lo anunciaba junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

24 horas más tarde, Escanes al fin revelaba cuál era el motivo de su operación, a través de una historias de Instagram, en base de la preocupación de sus seguidores tras la publicación de la fotografía donde anuncia la colonoscopia: "La colonoscopia me la hago por protocolo de la operación de la semana que viene. Me operan de hemorroides. Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombo, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía. La colonoscopia de mañana es para asegurarnos de que todo está bien antes de la operación".

Laura añadía: "No es nada glamuroso pero es muy típico en el postparto y se habla poquito, supongo que por vergüenza", terminaba explicando la mujer de Risto Mejide en sus historias de Instagram.

Laura Escanes declaraciones de su operación | Historias de Instagram Laura Escanes

