Laura Escanes se enfrenta a los que cuestionan si está embarazada por su barriga

Laura Escanes siempre ha demostrado no tener ningún temor de enfrentarse a los muchos comentarios que recibe a través de las redes sociales donde cuestionan algunos aspectos de su vida…

Y si ya en otras ocasiones no ha dudado en responder a aquellos que critican su actitud como madre por hacer directos en Twitch de varias horas, grabarse mientras se escucha a su hija Roma llorar o publicar vídeos en TikTok bailando de forma muy sensual, ahora la influencer ha querido plantar de nuevo caras a todos aquellos que han cuestionado si está de nuevo embarazada por la tripa con la que aparece en un vídeo que ha publicado mientras se maquillaba para una sesión de fotos con una postura relajada.

"¿Estás embarazada de nuevo?", "¿Bebé a bordo?", "¿Embarazada? Parece que tienes algo de tripita con el pantalón", "Barriga de embarazada", "Creo que estás embarazada"... estos son solo algunos de los miles de comentarios que la famosa influencer catalana recibió durante horas.

Los comentarios que ha recibido Laura Escanes | Redes

Fue tal el aluvión que Laura Escanes no ha dudado en responder aclarando que no, no está embarazada, sino que su tripa se ve así porque está "relajada".

"Sé que no lo hacéis con mala intención, y no me lo tomo a mal, porque cada X tiempo me preguntáis si estoy o no embarazada de nuevo. Ya se ha convertido en algo a lo que me he acostumbrado a contestar... No estoy embarazada. Eso señores y señoras, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón. No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos. Es una barriga relajada y es un vídeo natural". Y concluye: "Por cosas así entiendo que muchas compañeras (y yo misma), nos pensemos antes qué subir y qué no… Si a la mínima que se me ve en una postura más relajada ya me han embarazado. No sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabréis por mí".

Laura Escanes responde en Instagram | Redes

