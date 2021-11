Laura Escanes cuenta que se ha planteado hacerse una rinoplastia

Al natural y sin filtros. Así es como Laura Escanes se mostraba recientemente en el universo 2.0 al compartir una imagen que abanderaba la belleza real y con la que se sumaba a un intento de combatir el canon virtual de la perfección.

Sin embargo, pese a que utilizó su altavoz para compartir esta aplaudida iniciativa, fue el mensaje que acompañaba al selfie lo que llamó especialmente la atención de sus seguidores: ''Buenas noches con mis granitos, mi perfil malo y mi cara de cansada'', unas palabras por las que muchos usuarios quisieron preguntarle por qué no le gustaba el lado derecho de su nariz.

Tras compartir varias fotos y vídeos mostrando la comparación de un lado con el otro y asegurando que, a pesar de que cada vez le importa menos, eso no quita para que se vea ''horrible'' desde el mencionado perfil, la influencer ha querido sincerarse nuevamente sobre el tema en un reciente 'Preguntas y Respuestas' que ha hecho en sus Instagram Stories.

''Sé sincera… ¿has pensado alguna vez en hacerte una rinoplastia?'', le escribía un seguidor. Una pregunta por la que la catalana no ha tenido reparo en, de nuevo, hacer gala de la naturalidad que le caracteriza para reconocer que se lo ha planteado en más de una ocasión.

''Sí, más de una vez. He tenido momentos de querer operarme pero por ahora, lo he descartado. Hay muchas cosas que me gustan de mi nariz y no me arriesgaría a perderlas. Quiero empezar a publicar más fotos de mi perfil 'malo' aunque debería dejar de decir 'perfil malo' porque me crea inseguridad'', relataba junto a una instantánea en la que se apreciaba uno de sus mayores complejos.

Laura Escanes confiesa que sí se ha planteado someterse a una rinoplastia | Instagram

No es la primera vez que la joven habla abiertamente de operaciones o retoques estéticos. Y es que, hace un tiempo confesó que, a los ocho meses de dar a luz a su hija Roma, decidió someterse a un aumento de pecho, así como también ha reconocido que lleva ácido hialurónico en los labios.

Seguro que te interesa...

Laura Escanes aclara si está embarazada de su segundo hijo con Risto Mejide