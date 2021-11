La tonificada figura de Anabel Pantoja tras su rutina de entrenamiento

Parece que la vida de casada a Anabel Pantoja le está sentado de maravilla. La sobrina de Isabel Pantoja se dio el 'sí, quiero' a principios del mes de octubre con su pareja Omar Sánchez, en la isla canaria de La Graciosa, donde no pudieron acudir ni la tonadillera ni su primo Kiko Rivera debido al fallecimiento de doña Ana, su abuela.

Anabel Pantoja siempre se ha mostrado en sus redes sociales de lo más sencilla y natural, como aquella vez que mostraba su cuerpo sin ropa en su cuenta de Instagram. "Lo que ves", decía la influencer en el texto que acompañaba a la imagen.

Sin embargo, este tipo de fotos no siempre han sido bien recibidas entre sus seguidores, hace apenas unas semanas aparecía en su perfil al borde de las lágrimas tras recibir todo tipo de insultos por su físico, desde "parece que estás embarazada", o "vaya abdominales raros", a "esperpento" o "eres un trozo de tocino", han sido solo algunos de ellos. A lo que Anabel ha respondido: "Yo no me meto con la gente. Mejor poneros a trabajar, a cuidar a los niños, a cocinar o a hacer deporte. Dejad de meteros en mis fotos para insultarme. Hay gente muy cruel, pero jamás pensé que se llegaría a estos términos".

Pero a pesar de todo, Anabel nunca ha tenido complejos por mostrarse como es e incluso ha compartido en sus historias de Instagram su rutina de ejercicios que sigue para mantenerse sana y activa (sí, como los vídeos de la cuarentena) y han sido muchos los que se han fijado en la tonificada figura que ha conseguido y que enseña en una foto en la que aparece con ropa de deporte.

