La declaración de amor de Juan José Ballesta a su misteriosa novia: "Vuelvo a estar feliz y locamente enamorado"

Juan José Ballesta aseguraba el pasado mes de abril estar rehaciendo su vida tras separarse de Verónica Rebollo, declarando a una revista estar completamente enamorado de otra persona. Hasta hace unos días pocos datos teníamos sobre este misterioso nuevo amor del actor, tan solo conocíamos su nombre y nacionalidad: “Se llama Jacqueline y es brasileña”.

Esta semana el intérprete decidió dar un paso al frente y desvelar con dos publicaciones en Instagram su identidad, además de declararle su amor públicamente. El primer ‘post’ se trata de una foto de ambos acompañado de un romántico texto escrito por Ballesta, revelando: “Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jakelin, mi vida espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque te lo mereces”

El actor continúa agradeciendo a su pareja todo lo que ha hecho en los últimos meses por él y por su hijo: “Cuando te conocí acababa de salir de una relación muy larga y estaba en modo autodestrucción. Y una vez más puedo decir que creo en el amor. Y sobre todo... en ti. Gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo atrás por Juanjito y por mí y por querernos como somos incondicionalmente. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Llegaste en un momento muy, muy malo. Y gracias a ti, otra vez ha salido el sol. Te amo, te amo, te amo. Hasta el final de mis días brasileña mía”

En el segundo ‘post’, son protagonistas los videos románticos de la pareja grabados durante estos meses, acompañados de este escrito: “Mi Sol, Mi Vida y Mi Corazón... Jakeline Dedicado para mi mayor tesoro. Juanjito”. Parece que el actor ganador de un Goya con tan solo 13 años, está feliz, contento y sobre todo muy enamorado.

